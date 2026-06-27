Dok Ministarstvo finansija upozorava na moguće posljedice nakon 30. juna, Glavni grad tvrdi da gradska preduzeća imaju rok od godinu da usklade poslovanje sa novim zakonom

Izvor: MONDO

Ukoliko se obistini stav ministra finansija Novice Vukovića, svih 15 gradskih preduzeća u Podgorici od 30. juna moglo bi dobiti status "neaktivan", prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, rok za usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima istekao je 15. juna, a isti stav zauzela je i Zajednica opština. Prema njihovom tumačenju, preduzeća koja nijesu uskladila statute mogla bi dobiti status "neaktivan", uz mogućnost blokade žiro-računa, sve dok ne izvrše registraciju promjena u Centralnom registru privrednih subjekata.

Međutim, glavni administrator Glavnog grada Rajko Orović smatra da se na gradska preduzeća primjenjuje novi Zakon o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, koji predviđa rok od 12 mjeseci za usklađivanje. Kako prenosi portal Dan, Orović se poziva na pravno načelo lex specialis derogat legi generali, prema kojem poseban zakon ima prednost nad opštim.

On upozorava da bi drugačije tumačenje dovelo do toga da preduzeća najprije usklade statute sa starim zakonom, a zatim ih ponovo mijenjaju po stupanju na snagu novog propisa, što bi izazvalo dodatne troškove, administrativno opterećenje i moglo ugroziti funkcionisanje preduzeća od javnog interesa, prenosi portal Dan.

Dodatni problem predstavlja činjenica da Skupština Glavnog grada, koja jedina može mijenjati osnivačka akta preduzeća, trenutno ne funkcioniše, dok politička neslaganja dodatno usporavaju imenovanja upravljačkih organa.

Kako prenosi portal Dan, ministar finansija Novica Vuković ranije je najavio da će 30. juna biti objavljen registar sa statusima preduzeća, što je dio obaveza iz Plana rasta, Reformske agende i zahtjeva Evropske komisije.