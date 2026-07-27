Tri dana nakon tragedije u Baru ne zna se koji je od braće Ivanović isaplio smrtonosne hice od kojih je preminuo Mijo Adrović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podogorici određen je pritvor braći Ivanović, Dragoslavu i Dušku, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ubistvo. Barska policija uhapsila je braću Ivanović zbog ubistva Mija Adrovića (53) koje se dogodilo 24.jula u barskom naselju Polje.

Ivanovići su uhapšeni nakon uviđaja i sprovedenih operativnih, izviđajnih, kriminalističkih i procesnih mjera i radnji, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, po nalogu postupajućeg višeg državnog tužioca, a zbog sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo.

“Određen je pritvor, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 3 u vezi stava Krivičnog zakonika Crne Gore. Pritvor je okrivljenima određen po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 i 3 ZKP-a. Po rješenju sudije za istragu pritvor može trajati najduže mjesec dana od momenta lišenja slobode, saznaje Primorski portal u Višem sudu u Podgorici.

Protiv rješenja je dozvoljena žalba krivičnom vanraspravnom vijecu suda.

Tri dana nakon tragedije u Baru ne zna se koji je od braće Ivanović isaplio smrtonosne hice od kojih je preminuo Mijo Adrović.