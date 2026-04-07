Traže niže cijene goriva i isplatu dugovanja, upozoravaju na blokade ako zahtjevi ne budu prihvaćeni

Predstavnici Klastera prevoza Crne Gore obavijestili su Ministarstvo saobraćaja da će nakon vaskršnjih praznika započeti protestne vožnje autobusima u Podgorici, ukoliko Ministarstvo finansija ne prihvati njihove zahtjeve, prenosi portal CdM.

Prevoznici traže smanjenje cijena goriva kroz odricanje države od akciza i PDV-a u zavisnosti od kretanja cijena na berzi naftnih derivata, kao i ubrzanje povraćaja novca od PDV-a i akciza. Takođe zahtijevaju isplatu preostalih rata pomoći koje su im obećane još 2021. godine, prenosi portal CdM.

Predstavnik Klastera Davor Dokić kazao je da su tri rate pomoći već isplaćene, dok tri još nijesu, naglašavajući da je ubrzanje povraćaja PDV-a od ključnog značaja za opstanak prevoznika.

„Zahtjevi za povraćaj PDV-a u Poreskoj upravi čekaju i po dvije godine, što nam stvara ozbiljne probleme u poslovanju“, naveo je Dokić.

On je istakao da su prevoznici, svjesni finansijske situacije države, pokazali spremnost na kompromis, prihvatajući i mogućnost isplate dugovanja kroz državne obveznice.

„Rečeno nam je da novca nema, što razumijemo, pa smo spremni da prihvatimo i obveznice kao sredstvo plaćanja“, kazao je Dokić, prenosi portal CdM.

Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu usvojeni, prevoznici najavljuju protestne vožnje kroz Podgoricu, uz očekivanje da će im se pridružiti i kolege iz drugih djelova zemlje.

Kako je saopšteno, predstavnici Ministarstva saobraćaja saslušali su njihove zahtjeve, ali konačnu odluku treba da donese Ministarstvo finansija, kojem su proslijeđeni svi predlozi na razmatranje.

Udruženje prevoznika već je obavijestilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije da planira okupljanje 14. aprila u blizini graničnih prelaza, kao vid protesta zbog, kako navode, ignorisanja njihovih zahtjeva od strane Vlade.