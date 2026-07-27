Kilibarda je danas, na graničnom prelazu Dobrakovo predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Crnogorski državljanin Marko Kilibarda (39), za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao tri međunarodne potjernice zbog sumnje da je počinio više najtežih krivičnih djela, danas je izručen Crnoj Gori iz Srbije. On je osumnjičen za ubistvo Vasa Delibašića, Damira Hodžića i Adisa Spahića, kao i otmicu Mila Radulovića, zvanog Kapetan, saopšteno je iz Uprave policije..

“Službenici Fast tima za ciljane potrage NCB Interpola Podgorica i Posebne jedinice policije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, danas su, iz Srbije u Crnu Goru uspješno realizovali ekstradiciju međunarodno traženog lica M.K. državljanina Crne Gore, člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe, osumnjičenog za teška djela protiv života i tijela”, istakli su iz Uprave policije.

Kilibarda je danas, na graničnom prelazu Dobrakovo predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao tri međunarodne potjernice po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i ubistvo u pokušaju.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“M.K. se sumnjiči da je 28. juna 2018. godine, u Makedonskom naselju u Baru, izvršio krivično djelo teško ubistvo na štetu Vasa Delibašića. Specijalno državno tužilaštvo SDT tereti M.K. da je, kao član kriminalne organizacije na čijem čelu se nalazi međunarodno traženo lice Radoje Zvicer, izvršio krivično djelo teško ubistvo u mjestu Stanjevića Rupa u Spužu, 14. oktobra 2020. godine, na štetu Damira Hodžića i Adisa Spahića, kao i krivično djelo otmica na štetu M.R”, kazali su iz policije.

Policija dodaje da se M.K. sumnjiči da je 26. januara 2020. godine izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu M.N. tako što je prišao njegovom vozilu i ispalio više metaka u njegovom pravcu iz automatske puške.

“Osumnjičeni je u julu 2025. godine, u zajedničkoj aktivnosti sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, zajedno sa A.P, lociran i uhapšen u Beogradu, na osnovu međunarodne potjernice raspisane od strane NCB Interpola Podgorica”, naveli su iz policije.

Nakon preuzimanja na graničnom prelazu Dobrakovo, on je, uz primjenu propisanih bezbjednosnih mjera, sprovedeno pred krivično vijeće Višeg suda u Podgorici radi daljeg postupanja.

“Uprava policije ostaje posvećena odlučnoj i kontinuiranoj borbi protiv organizovanog kriminala, te će kroz proaktivno djelovanje, razmjenu operativnih podataka i intenzivnu međunarodnu policijsku saradnju nastaviti aktivnosti na identifikovanju, lociranju i procesuiranju članova organizovanih kriminalnih grupa i lica osumnjičenih za izvršenje najtežih krivičnih djela, kao i na razbijanju kriminalnih struktura i njihovih mreža”, zaključili su iz Uprave policije.