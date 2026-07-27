Francuski vatrogasci koji se bore sa velikim šumskim požarima suočili su se sa rijetkom i opasnom pojavom - pirokumulonimbusima, ogromnim vatrenim oblacima koji mogu da stvaraju sopstvene vjetrove, izazovu munje i naglo promjene pravac širenja vatre.

Izvor: Geyres Christophe/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gaseći velike šumske požare, vatrogasci u Francuskoj suočavaju se sa novom opasnošću - ogromnim vatrenim oblacima ili pirokumulonimbusima, koji nastaju u uslovima ekstremnih požara. Ti oblaci mogu stvarati sopstveni vjetar, pa čak i munje, i tako pokretati nove požare, piše France24.

Ova pojava, koja je nova za Francusku, još je jedna posledica klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, smatra francuski istraživač Žan-Batist Filipi, koji proučava šumske požare.

"Sve počinje kao mali, bijeli, simpatični oblak, kumulus, koji nastaje kada se vodena para pretvori u sitne kapljice. Kako Sunce zagrijava tlo, vodena para se naglo kondenzuje. Kumulus tada prerasta u mnogo veći oblak koji sadrži hiljade tona vode koja lebdi u atmosferi. Zatim, kada se okolni vazduh dovoljno zagreje, nastaje vazdušni stub sa oblakom u obliku nakovnja", objasnio je on.

Mijenjaju pravac i brzinu širenja vatre

NASA ih naziva i "zmajevima koji bljuju vatru", a nastaju oslobađanjem velikih količina toplote i energije. Dim, čestice pepela i vlaga podižu se visoko u atmosferu. Oblak koji se tada formira izaziva snažne vjetrove, pa čak i munje.

Pirokumulonimbusi su opasni jer mogu da izazovu nove požare kilometrima daleko od prvobitnog žarišta. Kada dosegnu tlo, mogu naglo promijeniti pravac i brzinu širenja vatre, čime direktno ugrožavaju vatrogasce i stanovništvo.

U Francuskoj je ovo nova pojava

Ovakvi oblaci mogu dostići visinu od 10 do 15 kilometara. Nemoguće je ovu pojavu precizno predvidjeti, jer bi za to bilo potrebno unaprijed znati tačnu lokaciju požara.

Inače, riječ je o pojavi koja je uobičajena u Portugalu, Kaliforniji i Australiji, gdje su vatrogasci mnogo naviknutiji na takve uslove. U Francuskoj su pirokumulonimbusi još uvijek relativno nova pojava, kaže Žan-Batist Filipi.