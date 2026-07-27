Baranin je zadobio teške tjelesne povrede, na 30 metara od porodične kuće, nakon što je sugerisao kako da se mimoiđu vozilima na uskoj ulici u ovom barskom prigradskom naselju, u blizini magistralnog puta Bar – Ulcinj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon incidenta u Dobroj Vodi gdje su Baraninu A.K. (56) trojica muškaraca nanijeli teške tjelesne povrede, jednom od osumnjičenih istražni sudija Osnovnog suda u Baru je određio pritvor, a dvojici mjere nadzora, piše Primorski portal.

Baranin je zadobio teške tjelesne povrede, na 30 metara od porodične kuće, nakon što je sugerisao kako da se mimoiđu vozilima na uskoj ulici u ovom barskom prigradskom naselju, u blizini magistralnog puta Bar – Ulcinj.

Incident se dogodio 14.jula, a sagovornik Primorskog portala, taksista A.K. tvrdi da su ga napala tri, njemu nepoznata lica. Osumnjičeni su koristili automobil koji je bio rentiran na hrvatske tablice. Sva trojica su uhapšeni.

Osumnjičeni su državljani Norveške, a rođeni u Sjevernoj Makedoniji.

Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo – nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, na štetu Baranina A.K. (56), sudija za istragu Osnovnog suda u Baru odredio je pritvor u trajanju od najduže 30 dana M.C. (46) rođenom u Skoplju. To je za Primorski portal potvrdila predsjednica Osnovnog suda u Baru sudija Tamara Spasojević.

Pritvor se računa od 17. jula.

Osnovno državno tužilaštvo Bar takođe je uputilo predlog Osnovnom sudu u Baru da se odredi pritvor osumnjičenim I. S. i R. S. zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo – nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim dijelom teška tjelesna povreda. Predlog je Sud odbio kao neosnovan.

“Sud je izrekao mjere nadzora. Osumnjičeni R.S. izrečena je mjera obavezno javljanje nadležnom organu Upravi policije Odjeljenje bezbjednosti Bar svakog ponedeljka u 10 časova. Izvršenje mjere nadzora povjerava se Upravi policije Odjeljenje bezbjednosti Bar, koja će sud obavjestiti u slučaju da osumnjičeni ne postupe po obavezi koja im je naložena. Privremeno oduzimanje putne isprave osumnjičenom I. S”, navela je predsjednica Osnovnog suda u Baru sudija Tamara Spasojević, dodajući da su osumnjičeni upozoreni da se protiv njih može odrediti pritvor ukoliko se ne budu pridržavali izrečenih mjera nadzora.