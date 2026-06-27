Policija i inspektori Ministarstva finansija nastavljaju akcije protiv nelegalnog priređivanja igara na sreću širom Crne Gore

Izvor: MONDO/Mladen Nikolić

Službenici Uprave policije i Ministarstva finansija sproveli su tokom prethodne sedmice opsežnu akciju usmjerenu na suzbijanje nelegalnog priređivanja igara na sreću u Nikšiću, tokom koje je mapirano oko 30 ugostiteljskih objekata za koje postoje indicije da se bave ovom vrstom nezakonite djelatnosti.

Na osnovu prikupljenih saznanja, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić i inspektori za igre na sreću 25. i 26. juna izvršili su kontrolu 13 ugostiteljskih objekata na području opštine.

Tokom kontrola iz šest objekata privremeno je oduzeto devet terminala za igre na sreću, određena količina novca i listići za priređivanje igara na sreću.

Sa slučajem je upoznat dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio dalje prikupljanje obavještenja i drugih dokaza, nakon čega će se izjasniti o eventualnom postojanju elemenata krivičnog djela neovlašćeno organizovanje igara na sreću.

Iz Uprave policije i Ministarstva finansija poručuju da akcija predstavlja potvrdu uspješne koordinacije državnih institucija u borbi protiv sive ekonomije i nelegalnog poslovanja.

Navode da će kontrole biti dodatno intenzivirane na teritoriji cijele Crne Gore, s ciljem suzbijanja nelegalnog priređivanja igara na sreću, zaštite zakonitog tržišta i očuvanja budžetskih prihoda.

Kako ističu, nelegalno priređivanje igara na sreću ne ugrožava samo legalne privredne subjekte i državne prihode, već može predstavljati i prostor za razvoj drugih oblika kriminalnih aktivnosti.

Iz Ministarstva finansija i Uprave policije poručuju da Vlada Crne Gore ostaje dosljedna politici nulte tolerancije prema svim oblicima nelegalnog poslovanja, te da će svi koji krše zakon biti predmet odlučne reakcije nadležnih institucija, dok će privrednici koji posluju u skladu sa propisima imati punu institucionalnu podršku.