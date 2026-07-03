Reforma bi trebalo da ojača kapacitete države za upravljanje milijardama eura iz evropskih fondova nakon ulaska u Evropsku uniju

Izvor: Vlada Crne Gore

Crna Gora priprema jednu od najznačajnijih reformi u upravljanju evropskim fondovima, jer bi Direktorat za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje EU podrške (CFCU) u Ministarstvu finansija trebalo da preraste u samostalnu Centralnu agenciju za finansiranje i ugovaranje EU fondova, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, plan je predstavljen u dokumentu Ministarstva finansija koji je razmatrala Vlada, a cilj je da nova institucija dobije pravnu, operativnu i finansijsku samostalnost kako bi Crna Gora bila spremna za upravljanje evropskim strukturnim i kohezionim fondovima nakon ulaska u Evropsku uniju.

Iz Ministarstva finansija navode da sadašnji model rada ograničava zapošljavanje stručnog kadra, usporava donošenje odluka i povećava rizik od gubitka akreditacije i evropskih sredstava. Zbog toga se predlaže osnivanje posebne agencije sa sopstvenim budžetom i većom institucionalnom nezavisnošću.

Kako prenosi portal Vijesti, iz Ministarstva ističu da bi nova agencija omogućila efikasnije korišćenje evropskog novca, jačanje administrativnih kapaciteta i usklađivanje sa zahtjevima Evropske unije u procesu pristupanja.