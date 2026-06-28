Predlog zakona usklađuje crnogorsko zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i uvodi jasne mehanizme za rješavanje prekograničnih poreskih sporova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi CDM, Vlada je utvrdila Predlog zakona o mehanizmima rješavanja poreskih sporova u Evropskoj uniji, kojim se uvode nova pravila za rješavanje sporova između Crne Gore i država članica EU u slučajevima dvostrukog oporezivanja.

Kako prenosi CDM, cilj zakona je da poreskim obveznicima obezbijedi efikasniju pravnu zaštitu kada ista dobit ili imovina budu oporezovani u dvije ili više država. Primjena zakona predviđena je od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Predlogom je propisano da poreski obveznici imaju pravo da podnesu prigovor u roku od tri godine od prijema prvog obavještenja o spornom oporezivanju, dok će nadležni organ u Crnoj Gori imati šest mjeseci da odluči o njegovom prihvatanju ili odbijanju. Kako prenosi CDM, nakon prihvatanja prigovora države članice imaće rok od dvije godine da spor riješe zajedničkim dogovorom, uz mogućnost produženja za još godinu.

Kako prenosi CDM, jedna od ključnih novina je osnivanje savjetodavne komisije ukoliko države ne postignu dogovor ili odbiju prigovor. Komisija će dati mišljenje u roku od šest mjeseci, a ako nadležni organi ni nakon toga ne postignu sporazum, njeno mišljenje postaće obavezujuće.

Posebne olakšice predviđene su za građane i mala preduzeća, koja će kompletnu komunikaciju moći da vode preko nadležnog organa u Crnoj Gori, bez direktnog obraćanja drugim državama članicama. Kako prenosi CDM, time se pojednostavljuje postupak za poreske obveznike sa manjim administrativnim kapacitetima.

Kako prenosi CDM, Predlog zakona predviđa i novčane kazne za kršenje obaveze čuvanja profesionalne tajne, koje za pravna lica iznose od 3.000 do 40.000 eura, dok su za odgovorna i fizička lica propisane kazne od 1.000 do 4.000 eura.