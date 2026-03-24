"Ovaj ambiciozan, ali ostvariv cilj zahtijeva snažniju političku volju, stalnu institucionalnu koordinaciju i punu odgovornost svih političkih aktera", istakao je Spajić, piše u saopštenju.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada i parlamentarna većina u potpunosti su posvećene ispunjavanju svih obaveza iz evropske agende, a ključne zakone potrebno je usvojiti do kraja jula, kako bi ove godine bila zatvorena sva pregovaračka poglavlja između Crne Gore i Evropske unije.

Iz Kabineta predsjednika Vlade Milojka Spajića je saopšteno da je to poručeno sa sastanka Spajića sa liderima parlamentarne većine, u okviru konsultacija koje je Spajić pokrenuo sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka, povodom ispunjavanja obaveza iz evropske agende.

"Ovaj ambiciozan, ali ostvariv cilj zahtijeva snažniju političku volju, stalnu institucionalnu koordinaciju i punu odgovornost svih političkih aktera", istakao je Spajić, piše u saopštenju.

Iz Spajićevog kabineta su rekli da je tokom razgovora fokus "bio na definisanju narednih koraka u zahtjevnoj završnici pregovaračkog procesa, uz saglasnost da su takozvani zakoni sa plavom zastavicom, za koje su stigla mišljenja Evropske komisije, apsolutni prioritet u radu parlamenta".

"Iskazano je očekivanje da većina zakona čije je usvajanje potrebno radi usklađivanja sa evropskim propisima i u cilju zatvaranja pregovaračkih poglavlja može biti usvojena do kraja jula, odnosno do kraja redovnog proljećnjeg zasjedanja Skupštine Crne Gore. Posebno je naglašen značaj političkog dijaloga u parlamentu, imajući u vidu da je politička stabilnost preduslov za uspješan završetak pregovora", piše u saopštenju Spajićevog kabineta.

Navodi se da sz razgovori Spajića sa predstavnicima opozicije planirani za sjutra.

Lider i poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović je na današnjoj sjednici parlamenta rekao da opozicija neće učestvovati na sastanku sa Spajićem.