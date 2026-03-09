Način na koji se Vlada odnosni prema potencijalno ozbiljnom problemu je prosto nevjerovatan, saopštio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Crne Gore Mihailo Anđušić na mreži X.

Izvor: DPS

Kako navodi, resorno ministarstvo kaže da “nema razloga za brigu”, a Ministarstvo finansija da “prate situaciju”.

“Da pojednostavimo, Vlada Crne Gore ima mogućnost da brzo i efektno utiče na nagli skok cijena goriva i potencijalne opasne efekte, na način što će iskoristiti zakonsku mogućnost i smanjiti akcize na gorivo do nivoa od 50 odsto ili pak poseći za još radikalnijim mjerama akcizne politike”, naveo je Anđušić na mreži X.

Prema njegovim riječima, danas, na nasutih 50 eura goriva, državi ide više od pola tog iznosa.

“Kao i po pitanju inflacije, Vlada i političke partije vlasti ne pomišljaju na ovakve poteze. To bi u suprotnom značilo bankrot javnih finansija, još veća zaduženja kao i otpuštanje ili manji broj zapošljavanja partijskih uhljeba u javnoj upravi”, istakao je Anđušić.

Kako je ocijenio, riječ je o Vladi “koja ne zna đe joj je premijer” i Vladi koja “živi od inflacije”.

“Vlada neznanja i nesposobnosti, Vlada koju su pojele partitokratija i populizam. Vlada koja će grdno da obrši, zbog čega će ispaštati građani”, zaključio je.