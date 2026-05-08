Prema današnjim cijenama naftnih derivata na međunarodnim berzama, eurodizel bi u Crnoj Gori od utorka mogao pojeftiniti za oko deset centi po litru ukoliko Vlada ponovo ne donese odluku o vraćanju dijela akciza.

U protekle tri sedmice Vlada je već dva puta vraćala dio akciza kada god je gorivo trebalo da pojeftini, prenose Vijesti.

Vlada je krajem marta kada su bile rekordno visoke cijene goriva, umanjila akcize na dizel za 50 odsto a na benzin za 25 odsto.

Eurodizel je od 20. aprila trebao da pojeftini za 10 centi, ali je Vlada smanjila umanjenje akcize sa 50 na 35 odsto, pa je dizel tada pojeftinio dva centa. Iako je ova odluka važila mjesec, Vlada je već 28. aprila smanjila umanjenje sa 35 na 30 odsto, što je uticalo da dizel umjesto četiri pojeftini samo za cent.

Od ponedjeljka bi i dvije vrste benzina trebale da budu jeftinije za nekoliko centi, pišu VIjeti.

U oba slučaja kada je Vlada vraćala dio akciza u obračun cijena, odluke su donošene kasne uveče svega sat ili dva prije ponoći. To je, kako su "Vijesti" ranije pisale, stvorilo mogućnosti za zloupotrebe, jer se akciza plaća prema trenutku prijave za carinjenje. Odnosno informacija da li će akciza sjutra biti veća ili manja može da vrijedi više stotina hiljada eura.