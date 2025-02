Navodi da je svaki od fokkera, pa i ovaj posljednji, prevezao stotine hiljada putnika i u državni budžet direktno i indirektno inkasirali desetine miliona eura

Stečajna uprava "Montenegro erlajnsa" oglasila je prodaju posljednjeg aviona iz flote nekadašnje nacionalne avio kompanije na prodaju i to za 24 hiljade eura. Ostali avioni koji su bili u rashodovanom stanju ili ispravni prodati su ranije.

Avion koji se sada prodaje (fokker 100) bio je jedan od prvih aviona crnogorske kompanije koji je za 20 godina leta u službi Crne Gore bezbjedno prevezao stotine hiljada putnika i turista, prenose Vijesti.

Zoran Đurišić, osnivač i dugogodišnji direktora MA kazao je "Vijestima" da apeluje na Aerodrome, sadašnjeg državnog avioprevoznika i Vladu da kupe ovaj avion, sačuvaju ga od rezanja u staro gvožđe i pretvore u muzejski eksponat koji bi bio izložen na podgoričkom aerodromu.

"Emotivno me je pogodila vijest da je i posljednji fokker 100 na prodaji, i vratila me je 24 godine unazad kada je taj avion uvođen u flotu Montenegro Airlines-a. Teško je riječima dočarati koliko je truda i odricanja bilo potrebno da se sprovede nabavka Fokkera. To najbolje znaju oni koji su sa mnom gradili tadašnju kompanijsku flotu. U svakom slučaju, dolazak Fokkera 100 u Crnu Goru, u flotu njene nacionalne kompanije, važan je istorijski momenat za crnogorsko društvo i državu, jer upravo tada je stvoren najveći crnogorski brend koji će kroz početak 21. vijeka biti prepoznat i priznat u Evropi i Svijetu. Istovremeno, to je bila i prva, zvanična, legitimacije Crne Gore u EU i po EU standardima. Pozicioniranje Crne Gore na evropskoj i svjetskoj mapi, u mnogome je podurpijeto tim fokkerom. Iz tadašnje, a i iz današnje perspektive jasno je, a to su potvrdili i mnogi izvan Crne Gore, da je odluka o nabavci fokkera 100 bio jedan od najboljih poteza, kojim je otvoreno 7-8 “autoputeva”, do Frankfurta, Pariza, Rima, Londona, Ciriha… kojima je naša država postala u potpunosti otvorena i dostupna", kazao je Đurišić.

Navodi da je svaki od fokkera, pa i ovaj posljednji, prevezao stotine hiljada putnika i u državni budžet direktno i indirektno inkasirali desetine miliona eura, kako pišu Vijesti.

"Taj avion je omogućio svojevrsnu pobjedu nad tada velikim JAT-om, kada je MA tokom 2003 i 2004 godine, sa fokkerima, na linijama između Crne Gore i Beograda prevozio 65% putnika uprkos devet JAT-ovih boeinga. U jednoj rečenici, moglo bi se reći da je fokker 100, udario svojevrstan pečat na vezu između Crne Gore i EU. U sjećanje na blistavu istoriju ovog aviona, i pečat jednom vremenu koje svi pamtimo kao lijepo sa aspekta vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori, apelujem na crnogorske vazduhoplovne subjekte (Aerodrome, avio kompaniju) i Vladu, da se ovaj avion otkupi i na aerodromu u Golubovcima sačava kao eksponat, po ugledu na mnoge druge države, kao i na komšijsku Srbiju koja je između ostalog na sličan način sačuvala jedan DC9. Smatram da iznos, u visini jednog prosječnog automobila, ne predstavlja prepreku da se obezbijedi svim sadašnjim i budućim generacijama djece, da mogu obići avion koji je 20 godina krstario od i ka crnogorskim vazdušnim lukama", kazao je Đurišić.