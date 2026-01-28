Naftne kompanije poručuju da nema nestašice, dok privreda upozorava na milionske gubitke

Izvor: MONDO

Iako već dva dana traju blokade teretnog saobraćaja na graničnim prelazima, iz naftnih kompanija poručuju da goriva trenutno ima, ali da situacija zavisi od toga da li će protesti, prvobitno najavljeni do sjutra u 12 sati, biti produženi.

Blokade su otežale dopremanje goriva, ali Udruženje naftnih kompanija ističe da je snabdijevanje za sada stabilno – juče je zabilježen dvostruko veći promet nego inače.

“Trenutno gotovo na svim benzinskim pumpama ima dovoljno goriva i mogućnosti da redovno snadbijevaju građane i privredu su sigurne narednih nekoliko dana. Očekujemo da će doći do dogovora između Vlade i udruženja prevoznika kako bi se situacija riješila u zajedničkoj koristi. Benzinske pumpe su, uoči najave blokada, dodatno povećale zalihe da bi izašle u susret građanima i privredi”, kazao je Draško Striković iz Udruženja naftnih kompanija.

S druge strane, Unija poslodavaca upozorava da blokade direktno ugrožavaju privredu i lance snabdijevanja. Procjenjuju da zemlje Balkana zbog zastoja trpe direktnu štetu od oko 100 miliona eura, te pozivaju Vladu da interveniše.

“Uvažavanje prava na protest je legitimno, ali do granica koje ne ugrožavaju privredu i ne nanose štetu ekonomiji i građanima. Blokada granica kao vid izražavanja nezadovoljstva ima negativne posljedice i dugoročno narušava poslovni ambijent i reputaciju Crne Gore kao pouzdanog ekonomskog partnera”, naveli su.

Iz naftnog sektora ističu da je ključno izbjeći paniku i gomilanje zaliha kako bi snabdijevanje ostalo stabilno dok se čeka rasplet situacije.