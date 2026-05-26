Pjevačica za 365 dana uzela 92 miliona: Važi za najbogatiju na Balkanu, a prije 3 godine pjevala na svadbama

Maja Šuput, jedna od najbogatijih pjevačica na balkanskoj sceni, nedavno je otvoreno govorila o svojim ličnim i poslovnim odlukama, a posebno se osvrnula na nastupe i honorare na svadbama, o kojima rijetko govori javno.

Prije tačno tri godine pjevačica je donijela odluku da trajno prestane da pjeva na svadbama, a kao glavni razlog navela je veliku iscrpljenost nakon dugogodišnjeg intenzivnog tempa rada.

Komentarišući nagađanja o tome koliko košta njen angažman na proslavama, Maja Šuput poručila je da njeni nastupi vrijede mnogo.

„Ljudi pišu svašta. Sve što napišu je premalo. Košta više nego što piše. Međutim, povukla sam crtu u posljednje tri godine. Više ne pjevam na svadbama“, rekla je ona.

Hrvatska pjevačica imala je veoma uspješnu 2022. godinu, jer su joj dvije firme čija je vlasnica donijele milionsku zaradu.

Njene dvije firme ukupno su ostvarile promet od 5,9 miliona kuna, odnosno više od 92 miliona dinara. Maja Šuput Tatarinov vlasnica je i direktorka firme „Morska diva“.

Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 eura, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 eura, odnosno nešto više od 28 miliona dinara, prenosi Index.hr.

Firma „Morska diva“ ima jednog zaposlenog, a Maja Šuput preko te firme vodi svoju muzičku karijeru.

Njena druga firma „Majushka“, koja se bavi prodajom kozmetičke linije, u kojoj je suvlasnica sa bivšim suprugom Nenad Tatarinov, prošle godine ostvarila je višemilionski promet od oko 275.000 eura, dok je dobit firme iznosila oko 30 hiljada eura.

