Unija poslodavaca Crne Gore podnijela je Ustavnom sudu Crne Gore inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 35b Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je ponovo uspostavljena neradna nedjelja u trgovini.

Inicijativa, kako navode, proizilazi iz više puta izrečenog uvjerenja da je zakonodavac, kao i 2019. godine, učinio povredu najvišeg pravnog akta, s tim što je ovog puta zanemarena i Odluka Ustavnog suda koji je nedvosmisleno utvrdio da je ovako uređena zabrana rada nedjeljom u trgovini neustavna.

“Osim učinjene diskriminacije i ograničenja slobode preduzetništva bez jasno utvrđenog i dokazanog legitimnog cilja, zakonodavac je zanemario i Socijalni savjet i socijalni dijalog kao ustavom utvrđenu artikulaciju interesa zaposlenih, poslodavaca i države (član 65). Imajući u vidu da je stav Ustavnog suda po ovom pitanju već jasno izražen, te da član 35b suštinski ne odstupa od člana 35a, čiju je neustavnost ovaj Sud utvrdio odlukom iz januara ove godine, očekujemo da će ovog puta odluka biti donijeta u znatno kraćem roku. To bi bilo od posebnog značaja za uspostavljanje uravnoteženog i pravičnog rješenja pitanja neradne nedjelje kroz socijalni dijalog”, navode iz UPCG.