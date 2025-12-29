I ove godine uoči pripreme i usvajanja budžeta Unija slobodnih sindikata predložila je povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta.

Predstavnici Vlade razgovaraće danas sa socijalnim partnerima, Unijom slobodnih sindikata i Unijom poslodavaca, o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Privreda i sindikati postigli su načelnu saglasnost da se taj iznos uveća sa 90 na 100 eura. U Sindikatu procjenjuju da bi za to povećanje trebalo dodatnih 80 miliona eura i uvjeravaju da prostora za uštede ima ako bi se smanjili mandatorni troškovi, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Saglasnost dijela socijalnih partnera, poslodavaca i sindikata postoji da se iznos poveća sa 90 na 100 eura. Stav Vlade biće poznat nakon već dogovorenih razgovora, kazao je Marko Subotić iz Unije slobodnih sindikata.

“Razgovori će biti – prema informaciji koju imamo – nastavljeni u ponedjeljak, a možda se donese konačna odluka po ovom pitanju”, najavio je on.

Sindikati već godinama insistiraju da se vrijednost koeficijenta poveća jer je postojeća na snazi od 2010. I to ne bi bilo značajno samo za rast plata, već i drugih dodataka za zaposlene pojašnjava on.

“Ne samo kako bi trenutne zarade porasle, što je naravno primarni cilj, već da se podigne životni standard i da se inflacija u nekoj mjeri nadomjesti kroz taj potez. Uz to, da se povećavaju i brojna druga primanja koja povlači obračunska vrijednost sa sobom, poput dnevnica u zemlji, terenskog dodatka… Naravno, startni dio koji je 70 odsto definisan od obračunske vrijednosti bi se sa 63 popeo na 70 eura”, ističe Subotić.

Unija sindikata uradila je analizu prema kojoj bi trebalo između 80 i 90 miliona eura za povećanje po osnovu obračunske vrijednosti.

Otišli su i korak dalje kako bi se taj novac mogao naći u budžetu, kaže Subotić.

“Počev od ugovora o dijelu koji jesu smanjeni u odnosu na prethodnu godinu, a i dalje su značajna stavka, pa do konsultantskih usluga koje samo rastu, izrade softvera te izdvajanja za političke partije, što je procentno poraslo sa 10 na 20 miliona, na osnovu tih nekoliko stavki. Mi smo na rashodnoj strani budžeta predočili gdje može da se uštedi nekih 60 do 70 miliona”, kaže on.

Povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta obuhvatilo bi zaposlene u javnom sektoru, ali i dio privatnog, gdje je obračun određen drugačije, odnosno već iznad utvrđene vrijednosti na državnom nivou.

Da se ovo pitanje mora prioritetno riješiti, važno je, zaključio je Subotić, zbog činjenice da važenje Opšteg kolektivnog ugovora ističe 31. decembra.