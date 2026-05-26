"Ostanite gdje ste i ne prilazite, bude li neko kreten ja odoh": Rasel Krou postrojio fanove ispred hotela u Parizu

Oskarovac Rasel Krou (62) boravi u Parizu sa djevojkom Britni Teriot, a nedavno se ispred hotela desila situacija koja je ubrzo postala tema za debate na mrežama.

Izvor: Instagram printscreen / majorwfpod

Zvijezda filma Gladiator, Russell Crowe, nedavno je lovcima na autograme postavio jasna pravila, upozorivši ih da će prekinuti druženje ukoliko se makar jedna osoba bude ponašala neprimjereno.

„Slušate li me? Ostanite tamo gdje jeste, nemojte da se gurate prema meni. Ja ću doći do vas. Dajte svima prostora. Čim se neko ponese kao kreten, ja odlazim. Jeste li me razumjeli?“, poručio je glumac okupljenima.

Ovaj potez Russell Crowe postao je viralan i pokrenuo raspravu o tome da li je holivudska zvijezda pretjerala. Ipak, veliki broj korisnika mreže X stao je u njegovu odbranu.

„Ne krivim ga. Ti ljudi su lešinari koji ne mare ni za koga osim za sebe. Bravo za njega. Ovako izgleda postavljanje granica“, napisao je jedan korisnik Iksa.

„Ovo je iskreno djelovalo prilično fer od Rasela? Postavio je granice, ostao i potpisivao autograme. U čemu je problem?“, upitao je drugi.

„Postavljao je jasne granice masi“, naveo je treći. „Ljudi su se prilično agresivno gurali, a on je ipak odvojio vrijeme da se potpiše obožavaocima.“

Posebno je nasmijao korisnike društvenih mreža trenutak kada je jedan fan tražio da mu uz potpis napiše i ime Maksimus, kao posvetu ulozi iz filma Gladiator, što je Rasel hladnokrvno odbio riječima: „Ne!“

RUSSELL CROWE LOSES IT ON FANS IN PARIS — “DON’T FU*KING PUSH IN ON ME!”



A heated clip of Russell Crowe is going viral after the actor suddenly stopped a crowd of autograph seekers in Paris and bluntly warned them to back off before things escalated.



“Stay where you are.”…pic.twitter.com/TElaI7RQze — HustleBitch (@HustleBitch_)May 25, 2026

Russell Crowe boravi u Pariz sa svojom 42-godišnjom djevojkom Britni Teriot, a u nedjelju su prisustvovali otvaranju Rolan Garos.

Glumac se za tu priliku posebno dotjerao, pa je nosio teget odijelo, sivi prsluk, svijetloplavu kravatu i naočare za sunce. Britni Teriot odlučila se za crni blejzer i bijelu košulju, dok je od nakita nosila samo upečatljiv sat.

Russell Crowe pokušao je da uhvati tenisku lopticu tokom meč lopte u duelu između Alexander Zverev i Benjamin Bonzi. Nakon što je uhvatio lopticu, ponosno je ustao dok su mu ostali navijači aplaudirali, piše PageSix.

„Zar vas nijesam zabavio?“, uzviknuo je Krou, aludirajući na čuvenu scenu iz filma Gladiator, u kojoj njegov lik Maksimus izgovara tu rečenicu u Koloseumu.

Oskarovac je u vezi sa Britni Teriotov oko pet i po godina. Glasine o njihovoj romansi pojavile su se prvi put u novembru 2020. godine, kada su viđeni kako se ljube tokom jednog teniskog meča.