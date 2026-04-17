Francusko-turski konzorcijum ADP-TAV najavio je da će tužiti državu zbog, kako tvrde, nepravilnosti u tenderskom postupku za dodjelu koncesija na crnogorske aerodrome, saznaje Televizija Vijesti od izvora bliskih tom konzorcijumu.

Oni su bili jedan od tri kvalifikovana ponuđača na tenderu ali nisu predali ponudu prošle godine zbog, kako su tada rekli, "izmjena ključne odredbe u finalnoj verziji koncesionog ugovora a koja predviđa uplatu jednokratne koncesione naknade od 100 miliona eura u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora".

Izvori bliski francusko-turskom konzorcijumu rekli su Televiziji Vijesti da su "primili k znanju odluku Vlade da predloži dodjelu koncesije prvorangiranoj južnokorejskoj kompaniji Inčon", o čemu treba da odluči Skupština Crne Gore.

Kažu, međutim, da će "s obzirom na nepravilnosti u tenderskom postupku na koje kontinuirano ukazuju nadležnim institucijama i javnosti od aprila prošle godine, a koje nisu otklonjene, iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva pred nadležnim organima i sudovima u Crnoj Gori radi utvrđivanja zakonitosti postupka i zaštite njihovih prava".

Osim francusko-turskog konzorcijuma, i drugorangirana na tenderu, luksemburško-američka kompanija Korporasion Amerika Airports, u više navrata se žalila domaćim sudovima tvrdeći da je tenderski postupak nepravilno sproveden i da su oštećeni, u korist prvorangiranog Inčona.