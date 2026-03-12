Iz Delegacije Evropske unije u Podgorici su saopštili da su primili k znanju tekući tenderski proces za dodjelu koncesije za crnogorske aerodrome

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Aerodromi Crne Gore biće pod pažljivim nadzorom Evropske unije u pogledu budućih investicija, održivosti i usklađenosti sa evropskim pravilima, posebno kada je riječ o projektima koji podrazumijevaju velika ulaganja i širenje kapaciteta.

Iz Delegacije Evropske unije u Podgorici za "Dan" su saopštili da su primili k znanju tekući tenderski proces za dodjelu koncesije za crnogorske aerodrome.

Kako su istakli u odgovoru na jedno od naših pitanja, organizacija i sprovođenje tenderske procedure, kao i svaka odluka u vezi sa budućim modelom upravljanja aerodromima, spadaju u isključivu nadležnost nacionalnih vlasti.

Iz Delegacije EU su poručili da Evropska unija ostaje snažan partner Crne Gore u sektoru saobraćaja, naročito kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, u okviru kojeg EU sarađuje sa međunarodnim finansijskim institucijama poput Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Podsjetili su da je Crna Gora od 2012. godine kroz ovaj okvir dobila 214 miliona eura bespovratnih sredstava EU za saobraćajne projekte, uključujući značajnu podršku modernizaciji željezničkog koridora između Bara i granice sa Srbijom, koji predstavlja ključnu liniju u željezničkoj mreži zemlje, prenosi "Dan".

Kako su objasnili, Evropska komisija i nacionalne vlasti procjenjuju podobnost investicija na osnovu strateškog uklapanja, analize troškova i koristi, uticaja na životnu sredinu i društvo, kao i usklađenosti sa pravilima EU o podobnosti.

Iz Delegacije EU su naglasili da se projekti velikih proširenja kapaciteta aerodroma suočavaju sa strožim nadzorom zbog visokih troškova i ekoloških razloga, zbog čega takvi projekti nijesu bili prioritet za podršku kroz IPA fondove.

Dodali su da bi se buduće investicije trebalo usmjeriti na unapređenje postojećih kapaciteta aerodroma kroz poboljšanje sigurnosti i bezbjednosti, racionalizaciju i jasne mjere dekarbonizacije, poput ekologizacije flota zemaljskih službi, kako bi se obezbijedila održivija povezanost sa drugim vidovima saobraćaja. U ovoj fazi, kako su nam saopštili, ne postoje planovi za investicije Evropske unije u crnogorske aerodrome.