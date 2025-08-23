Nezavisni sindikat Aerodroma Crne Gore uputio je Specijalnom državnom tužilaštvu zahtjev da pribavi cjelokupan izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) o vanrednom inspekcijskom pregledu na Aerodromu Tivat, kao i sve prateće akte, dopise i preporuke ACV.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednica sindikata, Biljana Knežević, navodi da je zahtjev podnesen u okviru krivične prijave protiv odgovornih u Aerodromima Crne Gore AD, koja se odnosi na nesavjesno poslovanje, zloupotrebu položaja i ugrožavanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja, kako prenosi CdM.

Kako je istaknuto u dopisu Specijalnom tužilaštvu, podaci iz inspekcijskog pregleda su od suštinskog značaja za potvrđivanje navoda krivične prijave, budući da je vanredna inspekcija sprovedena nakon podnošenja prijave i ukazuje na moguće ozbiljne nepravilnosti koje mogu ugroziti putnike, letove i avione.

Sindikat traži i informacije o eventualnim ponovnim provjerama ili planiranim kontrolama u vezi sa istim predmetom, naglašavajući da je cilj zaštita javnog interesa i bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, kako prenosi CdM.

Knežević je poručila da očekuju da tužilaštvo u okviru svojih zakonskih ovlašćenja preduzme navedene radnje i obavijesti podnosioca prijave o rezultatima u zakonom predviđenom roku.