Udruženje najavljuje nastavak razgovora, dok na graničnim prelazima trenutno čeka 20-ak kamiona

Izvor: Udruženje vozača

Udruženje prevoznika Crne Gore izrazilo je djelimično zadovoljstvo današnjim sastankom sa predstavnicima Vlade, ali najavljuje nastavak razgovora sjutra, tokom kojeg očekuju pronalazak rješenja za svoje zahtjeve.

“Sastanak je bio veoma konstruktivan i smatramo da smo na dobrom putu do postizanja dogovora”, saopštili su iz Udruženja. Ipak, istakli su da blokade nastavljaju dok problemi ne budu riješeni.

Na sastanku, koji je organizovao potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Ðeljošaj, učestvovali su i ministri finansija Novica Vuković, saobraćaja Maja Vukićević, evropskih poslova Maida Gorčević, direktorka Uprave carina Maja Vučinić, predstavnici Poreske uprave, Udruženja saobraćaja i PKCG.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Vlada očekuje da prevoznici sjutra obustave protest, jer su im prihvatljivi predstavnički zahtjevi.

“Sve što je do Vlade skoro smo riješili, a ono što nije do nas preuzeli smo obavezu da komuniciramo sa EU. Što se tiče ideja za rad Uprave carina, konstatovano je da fali radna snaga koju trenutno nemamo i da treba stvoriti uslove za nju”, rekao je jedan od učesnika sastanka.

Nezadovoljne kamiondžije svoje su kamione parkirale u ponedjeljak na proširenjima u blizini graničnih prelaza sa Albanijom, Srbijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, čime su zaustavili prolaz teretnjaka. Traže veće subvencije, brži povrat PDV-a i promjene ETIAS-a.

Iz Uprave carina su saopštili da na crnogorskim graničnim prelazima trenutno čeka više od 20 kamiona za prolaz i carinjenje robe. Naglasili su da se sve procedure obavljaju redovno za pošiljke sa urednom dokumentacijom, dok zbog štrajka nema većeg priliva kamiona.

“Zabilježen je smanjen protok kamiona i robe na graničnim prelazima, a prije carinske linije trenutno je svega 20-ak kamiona. Dio kamiona je redovno otpremljen i stavljen pod carinski nadzor, prvenstveno pošiljke od posebnog značaja, poput lijekova, žive stoke i mesa. Uprava carina nastaviće da obavlja svoje nadležnosti bez prekida i u punom kapacitetu za sve najavljene i zaprimljene carinske postupke”, naveli su iz Uprave.