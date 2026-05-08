Reprezentativni sindikati Aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovora za Aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine Crne Gore da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku, prenosi CdM.

Saopštenje, koje potpisuje predsjednik Reprenzentativnog sindikata Aerodroma Crne Gore, Slobodan Martinović, prenosimo integralno.

Reprezentativni sindikati Aerodroma Crne Gore obraćaju se javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore sa krajnjom ozbiljnošću i dubokom zabrinutošću povodom predloženog koncesionog ugovora za Aerodrome Crne Gore — ugovora koji, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore.

Želimo jasno i nedvosmisleno da poručimo — mi nijesmo protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma. Naprotiv, smatramo da su ulaganja neophodna i da Aerodromi Crne Gore moraju nastaviti da se razvijaju kao jedan od ključnih infrastrukturnih i strateških sistema države.

Ali razvoj ne smije, niti će ikada smjeti, biti sproveden na leđima zaposlenih, na štetu državnog interesa i budućnosti Aerodroma Crne Gore.

Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu — čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem.

Posebno je alarmantna činjenica da ugovor omogućava neograničeno podugovaranje, odnosno outsourcing poslova na druge kompanije. To nije tehnička sitnica — to je mehanizam koji u praksi može značiti masovno prebacivanje zaposlenih kod drugih poslodavaca, njihovo proglašavanje viškom, gubitak zarada i potpunu nesigurnost radnog mjesta, bez ijedne stvarne garancije. Što se tiče finansijskog aspekta i činjenice da će budući koncesionar pored jednokratne naknade uplaćivati godišnje za vrijeme trajanja koncesionog ugovora 35% bruto prihoda, ostaje nejasno koji su to bruto prihodi?

Uz sve to, sindikati su sistemski isključeni iz procesa odlučivanja, a ne postoje nikakve čvrste i obavezujuće garancije da će radnici u slučaju otkaza ili promjene poslodavca dobiti ono što im po zakonu i ljudski pripada, piše CdM.

Dodatno zabrinjava i sam proces koncesije, koji traje još od 2018. godine i koji su obilježila javna prepucavanja članova tenderske komisije, otvorena neslaganja unutar same vlasti i sudski postupci koje je pokrenuo drugorangirani ponuđač. Ovakav proces — opterećen kontroverzama od prvog dana — ozbiljno dovodi u pitanje legitimitet, kredibilitet i pravnu održivost cijelog aranžmana.

Posebno upozoravamo i na finansijski aspekt cijelog postupka. Tender i koncesioni model zasnovani su na parametrima iz 2018. godine, kada je procijenjena vrijednost Aerodroma Crne Gore bila drastično niža nego danas. U međuvremenu je vrijednost kompanije višestruko porasla, a država se ovim aranžmanom dovodi u poziciju da decenijama ubira manje nego što joj objektivno pripada — što otvara realnu opasnost od dugoročnog oštećenja državnog budžeta i građana Crne Gore.

Aerodromi Crne Gore su kroz prethodne godine više nego ubjedljivo pokazali da mogu uspješno i profitabilno poslovati kao državno preduzeće, te da imaju puni kapacitet da se dalje razvijaju, modernizuju i unapređuju u interesu građana i države — bez prepuštanja kontrole stranom koncesionaru.

Zbog svega navedenog, smatramo da je krajnje neodgovorno nastaviti ovaj proces u postojećem obliku. Neophodno je zaustaviti ga i otvoriti prostor za drugačiji model razvoja — kroz ulaganja države, jačanje postojećeg preduzeća i odgovorno upravljanje strateškim resursima Crne Gore, prenosi CdM.

Naš cilj nije blokada razvoja — naprotiv. Naš cilj je razvoj koji će biti održiv, transparentan, pravičan i u istinskom interesu zaposlenih, građana i države.

Reprezentativni sindikati Aerodroma Crne Gore zato odlučno apeluju na poslanike Skupštine Crne Gore da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku. Pozivamo poslanike da, prije bilo kakve odluke, stanu uz radnike, uz državni interes i uz budućnost Crne Gore.

Zaštita radnih mjesta, dostojanstvo zaposlenih i državni interes nijesu predmet pregovora — to je crvena linija koja se ne smije preći.