Korejska kompanija "Inčeon" traži od Vlade Crne Gore da ne plati 100 miliona eura koncesione naknade! Tu informaciju objavila je Antena M, juče, na osnovu pouzdanih saznanja iz više nezavisnih izvora.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić, u izjavi za Antenu M, kaže da nije u prilici da potvrdi nezvanične informacije našeg medija, ali iznosi i jasan stav da u ovoj fazi nije moguće mijenjati uslove koji su bili dio tenderskog postupka.

„Nijesam u prilici da potvrdim nezvanične informacije koje ste objavili, smatram da u ovoj fazi nije moguće mijenjati uslove koji su bili dio tenderskog postupka, niti da je moguće mijenjati ugovorne obaveze od momenta kada on stupi na snagu, naročito ne obaveze koje se prve implementiraju. U tom kontekstu, očekivanja poslanika su da Vlada neće mijenjti prijedlog odluke o davanju koncesije za aeodrome Podgorica i Tivat koji je uputila Skupštini, te da će parlament, koji ima najveću odgovornost za donošenje konačne odluke o koncesiji, biti temeljan u pogledu dobijanja svih relevantnih informacija u vezi koncesije prije samog glasanja“, saopštava Čarapić.

Čarapić smatra i da, ukoliko korejska komapanija isporuči zahtjeve mimo potpisanog ugovora o koncesiji, Vlada Crne Gore nema zakonski osnov da prihvati zahtjeve Inčeona.

„Ukoliko kompanija 'Inčeon' stvarno isporuči neke zahtjeve koji bi bili suprotni već utvrđenim predlogom o koncesiji i njihovoj ponudi, bez ikakvog prejudiciranja smatram da Vlada nema obavezu da to prihvati niti da postoji zakonski osnov koji bi Vladi dao prostor da prihvati takve zahtjeve“.

U Bošnjačkoj stranci, od čijeg će stava, po procjenama analitičara, zavisti ishod glasanja u Skupštini, nemaju informacije o novim zahtjevima kompanije “Inčeon”. Zato ne žele da ih komentarišu i kratko za Antenu M kažu da se na nivou stranke još uvijek nijesu odredili kako će glasati.

Poslanik Demokratske partije socijalista Mihailo Anđušić za naš mediji kaže da ukoliko se ove informacije potvrde kao tačne država može da se zaštiti i raskine ugovor sa korejskom kompanijom.

„Ako dođe do toga, Crna Gora ima jasne mehanizme zaštite, sve piše u potpisanom ugovoru, koncesionom aktu, javnom pozivu. Država može i da raskine ugovor, ukoliko se ispostavi kao tačno da je ponuđač tražio da isplatu od 100 miliona eura kompezuje kroz investicije. Želim da vjerujem da se to neće desiti“.

Anđušić dodaje da informacija o novim zahtjevima Inčeona može biti razlog što poslanici u Skupštini Crne Gore još uvijek nijesu dobili informaciju kada će ugovor o koncesiji aerodroma biti na dnevni red.

Podsjećamo, prema slovu ugovora, Korejci su dužni da uplate 100 miliona eura u roku od 30 dana od potpisivanja.

Prema sazanjima Antene M, korejska kompanija obratila se nadavno Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, tražeći promjene uslova. Naši izvori kažu da su ti zahtjevi motivisani, između ostalog, zapošljavanjem ogromnog broja ljudi nakon objavljenog tendera, pa čak i u odnosu na vrijeme kada su incijalno dostavljene ponude.

Umjesto 100 miliona, što je obaveza zapisana u ugovoru koji je Vlada objavila na svom sajtu, "Inčeon", prema našim izvorima, nudi alternativna rješenja. Zahtjev korejske kompanije zakonski je problematičan jer ugovor kojim je definisana njihova obaveza da plate 100 miliona naknade dio je tenderskog postupka i po Zakonu o koncesijama nije ga moguće mijenjati.

Vlada je prošle sedmice dostavila Skupštini Prijedlog odluke o davanju koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat. Očekuje sa da predsjednik parlamenta Andrija Mandić ubrzo stavi na dnevni red taj Vladin prijedlog.

