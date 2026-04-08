Skupština ne bi trebalo da usvoji Predlog odluke o davanju koncesije za crnogorske aerodrome, prema kojem bi ona bila dodijeljena prvorangiranom ponuđaču Incheon Airport Corporation (IAC) na period od 30 godina, smatraju reprezentativne sindikalne organizacije dvije vazdušne luke.

Predstavnici ovih radničkih asocijacija su poručili da su protiv ovakvog modela davanja aerodroma u koncesiju i pod ovakvim uslovima, prenosi Dan.

"Smatramo da Skupština ne treba da usvoji navedeni predlog, već da se isti treba poništiti, te da se uz ponovno zajedničko angažovanje kako Vlade, tako i svih ostalih relevantnih subjekata i socijalnih partnera, pronađe najbolje rješenje odnosno model upravljanja Aerodromima Crne Gore, prevashodno u interesu države Crne Gore i njenih građana "navodi se u saopštenju.

Oni su poslanicima poručili da je pred njima odluka koja će dugoročno odrediti sudbinu jednog od najvažnijih državnih resursa – aerodroma Crne Gore.

"U tom kontekstu, smatramo svojom obavezom da vam ukažemo na niz konkretnih pitanja na koja javnost, zaposleni i struka još uvijek nijesu dobili odgovore, a koje odgovore bi trebalo da nam dostave kako predstavnici Vlade tako i oni poslanički klubovi koji se opredijele da daju podršku navedenom predlogu Vlade za davanje saglasnosti za potpisivanje koncesionog ugovora " navodi se u saopštenju.

Iz sindikalnih organizacija su pitali kako je moguće da se odluka od strateškog značaja zasniva na tenderu definisanom još 2018. godine, prije globalnih ekonomskih poremećaja, pandemije i drastičnih promjena u avio-industriji, piše Dan.

" Da li je racionalno i odgovorno da se za 100 miliona eura i približno 30 odsto prihoda ustupe aerodromi koji predstavljaju ključnu saobraćajnu i ekonomsku kapiju države "pitali su iz sindikalnih organizacija.

Kako su kazali, ako aerodromi već sada ostvaruju kontinuiran rast prihoda i prometa, na osnovu kojih analiza se zaključuje da je isplativije prepustiti upravljanje trećem licu nego zadržati profit u državnom budžetu.

Zašto država ne bi investirala u sopstvene kapacitete i omogućila dalji razvoj kroz jačanje postojećeg menadžmenta, imajući u vidu da se radi o djelatnosti sa brzim povratom ulaganja? Ko preuzima odgovornost za potencijalno odricanje od višestruko većih dugoročnih prihoda u korist jednokratne naknade - pitali su sindikati.

Njih je zanimalo i koje su konkretne i pravno obavezujuće garancije za zaposlene – da li će njihova radna mjesta, zarade i prava ostati zaštićeni ili će biti prepušteni poslovnoj politici koncesionara.

" Da li je urađena nezavisna procjena stvarne vrijednosti aerodroma u sadašnjim uslovima i kako se ona upoređuje sa ponuđenim iznosom? Da li je javnost imala potpuni uvid u sve elemente ponude i da li je proces vođen uz maksimalnu transparentnost? Konačno – da li ova odluka predstavlja dugoročni razvojni potez ili kratkoročnu budžetsku mjeru sa trajnim posljedicama " pitali su sindikati.

Ovo, kako tvrde, nijesu politička, već suštinska pitanja odgovornosti prema državi, njenim građanima i zaposlenima, prenosi Dan.

" Pozivamo vas da, prije konačnog izjašnjavanja, zahtijevate dodatne analize i punu transparentnost procesa, imajući u vidu da je upravo Skupština posljednja linija odbrane javnog interesa" navodi se u saopštenju.

Sindikalne organizacije podgoričkog i tivatskog aerodroma smatraju da je nedopustivo i krajnje neozbiljno da se o najvažnijim pitanjima za kompaniju Aerodromi Crne Gore, zaposleni i sindikalne organizacije, kao njihovi reprezentativni predstavnici informišu iz sredstava javnog informisanja.

Apsolutno ne sporeći pravo Vladi kao osnivaču da razmatra najbolje modele budućeg statusa i razvijanja Aerodroma, smatramo da bilo kakvoj odluci u tom pravcu mora prethoditi detaljna analiza i jasna argumentacija sa kojom će i stručna i laička javnost biti upoznata i na koju će ista dati svoje komentare i predloge - dodaje se u saopštenju.

Crnogorski aerodromi, kako tvrde, zaista zaslužuju značajne investicije i ulaganja u infrastrukturu kako bi se kapaciteti povećali, a usluga i komfor korisnika unaprijedili.

"Međutim, način na koji će tako nešto biti realizovano mora predstavljati odraz ozbiljnih analiza u odnosu na pitanje da li to može da sprovede upravo privredno društvo Aerodromi Crne Gore samostalno, kako bi ovaj privredni resurs ostao u rukama države i kako bi država nad njim zadržala pravo upravljanja " dodaje se u saopštenju.

Oni su naglasili da je prošla godina za Aerodrome Crne Gore bila rekordna – i po prometu putnika i po profitu.

" Nakon što smo prvi put od osnivanja opslužili preko tri miliona putnika – u istim infrastrukturnim uslovima i u istim terminalima u kojima smo 2006. godine imali nešto preko 850 hiljada putnika, ostvarili smo i naznačajnije finansijske rezultate. Ako uzmemo u obzir neto profit u prethodne tri godine, nesumnjivo je da su Aerodromi Crne Gore svake godine povećavali svoju neto dobit 20-25 odsto " naveli su sindikati.

Prihodi su u prošloj godini iznosili 56 miliona eura, piše Dan.

"Nakon što su Aerodromi Crne Gore avio-kompanijama po Podsticajnoj šemi odobrili 13 miliona eura popusta na aerodromske usluge, neto prihod za prošlu godinu je 43 miliona eura. Neto profit je 13 miliona eura, što je rekordan iznos za kompaniju "precizira se u saopštenju.

Oni su naglasili da predložena cifra za ulaganje od 100 miiona eura, koji su u međuvremenu obezvrijeđeni, kao obaveza budućeg koncesionara djeluje pomalo smiješno, jer je i samo preduzeće nesporno sposobno da aplicira za obezbjeđenje kreditnih sredstava i da kroz generisani profit redovno izmiruje obaveze iz takvog aranžmana.

"Naše političare pitamo - da li biste svoj stan od 30 kvadrata koji ste 2018. godine cijenili 40 hiljada eura i danas prodali za isti iznos? Ili biste tražili makar tri puta više " rekli su iz sindikata.

Dodatno, kako su kazali, šokira to što se od koncesionara očekuju - planirane - a ne obavezne investicije od 300 miliona eura za 30 godina za dva međunarodna aerodroma, dok aerodrom na Malti ulaže 345 miliona eura samo u periodu od prošle do 2029. godine, prenosi Dan.

To je, kako tvrde, najslikovitiji dokaz koliko je ovakav koncesioni akt poguban za cijelu Crnu Goru.

"Ne treba zaboraviti činjenicu da je novom procjenom sprovedenom od strane Uprave za imovinu vrijednost Aerodroma Crne Gore procijenjena na 264 miliona eura, što je još jedan jasan argument zašto bi ovako vrijedan državni resurs trebao ostati u državnom vlasništvu, s obzirom na to da je u odnosu na prethodnu procjenu imovine koja je rađena 2021. godine, vrijednost imovine Aerodroma Crne Gore porasla za preko 140 miliona eura " kazali su sindikati.

Poseban osvrt je na dosadašnji rad tenderske komisije u postupku dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore, čiji rad, kako tvrde, predstavlja primjer hroničnog nedostatka transparentnosti koji je nepovratno kompromitovao legitimitet čitavog procesa, prenosi Dan.

" Našu ozbiljnu zabrinutost potvrđuje činjenica da su ključne odluke unutar Komisije donošene uz direktno ignorisanje preporuka renomiranih međunarodnih konsultanata poput IFC-a (Svjetske banke), čime su stručna mišljenja potisnuta u korist nejasnih političkih kriterijuma koji nikada nisu javno obrazloženi "rekli su sindikati.