Koncesija za aerodorme Podgorica i Tivat daje se prvorangiranom ponuđaču Incheon Airport Conzortium (IAC) na period od 30 godina, dok će se prava i obaveze između Skupštine Crne Core kao koncedenta i IAC kao koncesionara utvrditi Ugovorom.

Ovo je definisano predlogom odluke o davanju koncesije za crnoigorske aerodrome koja je dio dokumentacija koja se razmatra na današnjoj sjednici Vlade, saznaju "Vijesti" od izvora upućenih u ovaj postupak.

"Ugovor sa koncesionarom će u ime države zaključiti predsjednik Vlade Milojko Spajić u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke. Predlogom odluke je definisano da Skupština ovlasti predsjednika Vlade da potpiše svaki akt koji proizilazi iz ugovora ili je u vezi sa navedenim Ugovoro, a koji je neophodan za početak primjene ugovora i za otpočinjanje obavljanja koncesione djelatnosti. Takođe, koncedent će ovlasti Ministarstvo saobraćaja da kao nadležni organ odredi nadzor, prati i kontroliše izvršavanje ugovorenih obaveza . Odluka treba da stupi danom objave u Službenom listu", navodi izvor "Vijesti".

Nakon što Vlade danas utvrdi ovaj predlog odluke uputiće je Skupštini na konačno odučivanje jer novac procjena stalne imovine najvažnije državnog resursa je na 265 miliona eura, a po zakonu o državnoj imovini za svu imovinu iznad 150 miliona odlukuje Skupština.

"Vlada će predlog za davanje koncesije sa svom pratećom dokumentacijom uputiti parlamentu na razmatranej i odlučivanje. Za predstavnike vlade u radu Skupštine po ovom pitanju učestvovaće Filip Radulović koji rukovodi Ministarstvom saobraćaja i državni sekretar Pavle Triplović. Biće zaduženo i Ministarstvo prostornog planiranja da intenzivira sve aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na koncesionom području na teritoriji Opštine Tivat", naveo je izvor Vijesti".

Tenderska komisija za davanje crnogorskih aerodroma pod koncesiju završila je lani rad i uputila dokumentaciju Ministarstvu saobraćaja koje je u skladu sa članom 31 stav 1 Zakona o koncesijama objavilo rang-listu ponuđača.

Prema rang-listi je prvorangirana južnokorejska firma “Incheon International Airport Corporation” (IIAC) sa 96,18 bodova, dok je drugorangirana luksemburško-američka kompanija “Corporación América Airports” (CAAP) sa 65,15. Tender je raspisan 2019. godine.