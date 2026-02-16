Iz “Luke Bar” AD saopšteno je da je u posljednje četiri godine ovo preduzeće realizovalo investiciona ulaganja u vrijednosti od oko 20 miliona eura, usmjerena na unapređenje lučke infrastrukture, suprastrukture i nabavku savremene lučke mehanizacije.

Ovim investicionim ciklusom unapređuju se, kako navode, operativni kapaciteti, pouzdanost procesa i ukupna funkcionalnost lučkog sistema, uz jasno opredjeljenje da se kontinuitet ulaganja nastavi i tokom 2026. godine.

“Posmatrano po godinama, ulaganja su realizovana u sledećem obimu: 2022 – 3.615.585,23 eura; 2023 – 1.738.862,82 eura; 2024 – 8.405.110,18 eura i 2025 – 5.801.431,19 eura”, navode iz “Luke Bar” AD.

Kazali su da su se ulaganja realizovala po segmentima: lučka infrastruktura, suprastruktura, mehanizacija, te digitalizacija, bezbjednost i zaštita životne sredine, piše CdM.

Za lučku infrastrukturu realizovano je, kako navode, 6,22 miliona eura, od čega najznačajnije: sanacija konstrukcije operativne obale Volujica – 3,65 miliona eura, obalna (hidrotehnička) lučka infrastruktura – 930 hiljada eura, sanacija lučke željezničke mreže – 480 hiljada eura, sanacija lučkih drumskih saobraćajnica i manipulativnih površina – 350 hiljada eura i investiciono održavanje elektroenergetske infrastrukture – 330 hiljada eura.

Za lučku suprastrukturu realizovano je, preciziraju, 2,5 miliona eura, i to za: hladnjaču – 378 hiljada eura, skladište 10 – 238 hiljada eura, korektivne sanacije konstrukcija skladišta – 31 hiljadu eura, izgradnju montažno-demontažnog zatvorenog skladišta – 1,3 miliona eura, nabavku skladišta – 106 hiljada eura i nabavku i ugradnju sistema za pranje točkova i podvozja sredstava mehanizacije – 385 hiljada eura.

Za lučku mehanizaciju, kako dodaju, realizovano je 11,27 miliona eura, od čega je najznačajnija: nabavka novih utovarivača (9 komada) – 1,84 miliona eura, nabavka specijalne mašine za industrijske namjene (material handler) – 753 hiljada eura,nabavka četiri kamiona–tegljača i jedanaaest kiper poluprikolica – 596 hiljada eura, nabavku četiri viljuškara – 228 hiljada eura, nabavka mobilne lučke dizalice – 5,9 miliona eura, nabavka pet grabilica – 340 hiljada eura i nabavka reach-stacker-a – 589 hiljada eura.

U okviru investicionog ciklusa, dodatno su realizovana ulaganja usmjerena na unapređenje digitalnih procesa, sigurnosti rada i ekoloških standarda, i to za: lučki informacioni sistem – 321 hiljada eura, zaštitu životne sredine – 537 hiljada eura i lučki sistem bezbjednosti – 380 hiljada eura, javlja CdM.

“U narednom periodu “Luka Bar” AD nastavlja investicioni ciklus i u 2026. godini, u cilju daljeg jačanja operativne spremnosti, sigurnosti rada i kvaliteta usluga prema partnerima i korisnicima”, zaključili su.