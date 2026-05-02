Više od četiri hiljade korisnika ostvarilo pravo na godišnju ratu, dok ukupni dug prema bivšim vlasnicima nastavlja da opada

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Fond za obeštećenje je tokom 2025. godine isplatio ukupno 8.541.664,32 eura bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava, dok je pravo na godišnju ratu ostvarilo 4.178 korisnika, prenosi portal CDM.

Prema zvaničnom izvještaju o radu, ukupan dug prema bivšim vlasnicima smanjen je za 19,8 odsto i na kraju godine iznosio je 60,86 miliona eura.

Isplate su realizovane na osnovu Uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja za 2025. godinu, koju je Vlada usvojila 19. juna, a koja se odnosila na konačna rješenja dostavljena Fondu do kraja 2024. godine, prenosi portal CDM.

Od početka primjene Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju do kraja 2025. godine Fondu je dostavljeno ukupno 1.752 konačna rješenja, ukupne vrijednosti 247,9 miliona eura.

Po tim rješenjima do sada je isplaćeno više od 72,4 miliona eura u novcu, prenosi portal CDM.

U izvještaju se navodi da je realizacijom isplata ukupan dug smanjen za više od 187 miliona eura, te da je na dan 31. decembar 2025. godine iznosio 60.867.755,86 eura.

Tokom godine Fond je izdao i 47 potvrda o konverziji novčanog obeštećenja u obveznice, ukupne nominalne vrijednosti 248.828 eura, prenosi portal CDM.

Kada su u pitanju obveznice serije FO02, ukupne vrijednosti 210 miliona eura, do kraja 2025. registrovano je 97,27 miliona eura kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva, a najveći dio nalazi se na računu Ministarstva finansija, prenosi portal CDM.

Fond je tokom 2025. ostvario prihod od 1.582.145,94 eura po osnovu zakonom definisanih izvora finansiranja, uključujući akcije, obveznice i prihode od privatizacije.

Dodatno, nakon završetka stečaja Jadranskog brodogradilišta Bijela, Fondu je uplaćeno 158.334 eura, prenosi portal CDM.

U dokumentu se ističe da su sve planirane aktivnosti u potpunosti realizovane, uz poseban fokus na isplatu obeštećenja bivšim vlasnicima.

Kao značajan uspjeh navodi se i slučaj pred Vrhovnim sudom u predmetu Jovašević i drugi, gdje je Fond uspio da ospori raniju odluku vrijednu preko 5,1 milion eura, prenosi portal CDM.

Vrhovni sud je predmet vratio na ponovno odlučivanje, uz instrukciju da se obračun obeštećenja umanji za više od 90 odsto zbog neadekvatnog obračuna, što predstavlja značajnu finansijsku korist za Fond, prenosi portal CDM.

Kao prioritet za 2026. godinu, iz Fonda najavljuju nastavak isplate godišnjih rata, koje bi prema planu trebalo dodatno da smanje preostali dug za oko 15 odsto.

Uz to, planirano je zadržavanje dinamike isplate iz 2025. godine, čime bi se značajno premašili iznosi godišnjih rata iz perioda 2007–2022. godine, kada su iznosili svega tri odsto od preostalog duga godišnje, prenosi portal CDM.

Fond za obeštećenje je tokom 2025. godine isplatio ukupno 8.541.664,32 eura bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava, dok je pravo na godišnju ratu ostvarilo 4.178 korisnika, prenosi portal CDM.

Prema zvaničnom izvještaju o radu, ukupan dug prema bivšim vlasnicima smanjen je za 19,8 odsto i na kraju godine iznosio je 60,86 miliona eura.

Isplate su realizovane na osnovu Uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja za 2025. godinu, koju je Vlada usvojila 19. juna, a koja se odnosila na konačna rješenja dostavljena Fondu do kraja 2024. godine, prenosi portal CDM.

Od početka primjene Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju do kraja 2025. godine Fondu je dostavljeno ukupno 1.752 konačna rješenja, ukupne vrijednosti 247,9 miliona eura.

Po tim rješenjima do sada je isplaćeno više od 72,4 miliona eura u novcu, prenosi portal CDM.

U izvještaju se navodi da je realizacijom isplata ukupan dug smanjen za više od 187 miliona eura, te da je na dan 31. decembar 2025. godine iznosio 60.867.755,86 eura.

Tokom godine Fond je izdao i 47 potvrda o konverziji novčanog obeštećenja u obveznice, ukupne nominalne vrijednosti 248.828 eura, prenosi portal CDM.

Kada su u pitanju obveznice serije FO02, ukupne vrijednosti 210 miliona eura, do kraja 2025. registrovano je 97,27 miliona eura kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva, a najveći dio nalazi se na računu Ministarstva finansija, prenosi portal CDM.

Fond je tokom 2025. ostvario prihod od 1.582.145,94 eura po osnovu zakonom definisanih izvora finansiranja, uključujući akcije, obveznice i prihode od privatizacije.

Dodatno, nakon završetka stečaja Jadranskog brodogradilišta Bijela, Fondu je uplaćeno 158.334 eura, prenosi portal CDM.

U dokumentu se ističe da su sve planirane aktivnosti u potpunosti realizovane, uz poseban fokus na isplatu obeštećenja bivšim vlasnicima.

Kao značajan uspjeh navodi se i slučaj pred Vrhovnim sudom u predmetu Jovašević i drugi, gdje je Fond uspio da ospori raniju odluku vrijednu preko 5,1 milion eura, prenosi portal CDM.

Vrhovni sud je predmet vratio na ponovno odlučivanje, uz instrukciju da se obračun obeštećenja umanji za više od 90 odsto zbog neadekvatnog obračuna, što predstavlja značajnu finansijsku korist za Fond, prenosi portal CDM.

Kao prioritet za 2026. godinu, iz Fonda najavljuju nastavak isplate godišnjih rata, koje bi prema planu trebalo dodatno da smanje preostali dug za oko 15 odsto.

Uz to, planirano je zadržavanje dinamike isplate iz 2025. godine, čime bi se značajno premašili iznosi godišnjih rata iz perioda 2007–2022. godine, kada su iznosili svega tri odsto od preostalog duga godišnje, prenosi portal CDM.