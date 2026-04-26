Ekonomisti upozoravaju na posljedice, dok iz Ministarstva finansija tvrde da je situacija pod kontrolom

Crna Gora je u 2025. godini probila ključne parametre fiskalne stabilnosti propisane zakonom i evropskim pravilima – budžetski deficit iznosio je 3,96 odsto BDP-a, dok je javni dug dostigao 63,5 odsto, odnosno 5,2 milijarde eura, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti jasno propisuje da deficit ne smije prelaziti tri odsto, a javni dug 60 odsto BDP-a, što su i osnovni kriterijumi Evropske unije koje Crna Gora mora poštovati na putu ka članstvu.

Ekonomista Miloš Vuković upozorava da je vlast svjesno ušla u zonu kršenja zakona.

"Iako je bilo jasno da će fiskalni limiti biti probijeni, vlast je svjesno ušla u zonu kršenja Zakona", kazao je Vuković, prenosi portal Vijesti.

On dodaje da će posljedice takve politike građani tek osjetiti, kroz ograničen rast primanja, moguće povećanje poreza i rast cijena.

Kako prenosi portal Vijesti, Vlada je bila dužna da u roku od 60 dana predloži mjere sanacije, ali takav dokument nije javno predstavljen. Iz Ministarstva finansija, međutim, tvrde da se plan već sprovodi kroz postojeće strategije i budžetske dokumente.

"Mjere fiskalne konsolidacije usmjerene su na bolju naplatu poreza, suzbijanje sive ekonomije i racionalizaciju budžetske potrošnje", navode iz tog resora, prenosi portal Vijesti.

Dodatni problem predstavlja činjenica da Crna Gora i dalje nema Fiskalni savjet, tijelo koje bi trebalo da nadzire javne finansije, iako na to godinama upozorava Evropska komisija, prenosi portal Vijesti.

Stručnjaci upozoravaju da bi stvarna slika mogla biti još lošija, jer bi po metodologiji EU deficit bio oko 4,2 odsto, a javni dug bi mogao dostići i do 75 odsto BDP-a nakon prelaska na novu metodologiju obračuna.

"To bi predstavljalo ozbiljan fiskalni izazov za državu koja želi da uđe u EU", upozorava Vuković.

Kako prenosi portal Vijesti, Međunarodni monetarni fond (MMF) već je preporučio uvođenje mjera fiskalne konsolidacije, uključujući ograničavanje rasta plata u javnom sektoru i smanjenje neproduktivne potrošnje.

Ekonomistkinja Gordana Đurović ocjenjuje da Crna Gora godinama ne poštuje osnovna budžetska pravila, što dugoročno vodi rastu javnog duga i slabijem razvoju.

Uprkos upozorenjima, iz Ministarstva finansija poručuju da je fiskalna pozicija stabilna i da je cilj smanjenje deficita ispod tri odsto do 2028. godine, prenosi portal Vijesti.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi naredni period mogao donijeti mjere štednje i dodatna opterećenja za građane, uključujući rast cijena i moguće nove namete.