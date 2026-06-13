Olivera Bacić prvi put o razvodu od Miodraga Dragičevića

Olivera Bacić se oglasila povodom razvoda od Miodraga Dragičevića.

Izvor: IZVOR: PRINTSCREEN/ INSTAGRAM MIODRAG_MISA_DRAGICEVIC

Glumica Olivera Bacić prvi put se oglasila povodom razvoda od Miodrag Dragičević, vijesti koja je posljednjih mjeseci privukla veliku pažnju javnosti.

„Razumijem interesovanje i poštujem ga. To je vaše puno pravo da pitate. Na kraju krajeva, mi smo izabrali ovaj poziv i bavimo se poslom koji nas čini dostupnim ljudima. Ali zanimljivo je da mi danas, bez obzira na sve što sam snimila prije nego što sam počela aktivno da radim u pozorištu, mnogo više ljudi prilazi i govori o predstavama koje gleda na Terazijama. To mi je ogroman kompliment. Govori mi da ljudi zaista posjećuju pozorište, da su prisutni i da se vraćaju, a to mi je veoma važno“, rekla je ona za Blic.

Kada je riječ o privatnim temama, glumica ističe da ostaje dosljedna svom stavu i da o privatnom životu ne želi javno da govori.

„Već šesnaest godina sam neko ko voli svoj posao i ko mu je potpuno posvećen. Sve što je vezano za moj posao prihvatam raširenih ruku, o tome volim da govorim i da dijelim sa publikom. Što se privatnog života tiče, zaista nema razloga da sada govorim o tome.“

Na pitanje da li joj se život promijenio nakon razvoda, kratko je odgovorila:

„Ne. Bogu hvala, svi smo živi i zdravi“, kazala je glumica uz osmijeh.