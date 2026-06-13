Olivera Bacić se oglasila povodom razvoda od Miodraga Dragičevića.
Glumica Olivera Bacić prvi put se oglasila povodom razvoda od Miodrag Dragičević, vijesti koja je posljednjih mjeseci privukla veliku pažnju javnosti.
„Razumijem interesovanje i poštujem ga. To je vaše puno pravo da pitate. Na kraju krajeva, mi smo izabrali ovaj poziv i bavimo se poslom koji nas čini dostupnim ljudima. Ali zanimljivo je da mi danas, bez obzira na sve što sam snimila prije nego što sam počela aktivno da radim u pozorištu, mnogo više ljudi prilazi i govori o predstavama koje gleda na Terazijama. To mi je ogroman kompliment. Govori mi da ljudi zaista posjećuju pozorište, da su prisutni i da se vraćaju, a to mi je veoma važno“, rekla je ona za Blic.
Kada je riječ o privatnim temama, glumica ističe da ostaje dosljedna svom stavu i da o privatnom životu ne želi javno da govori.
Olivera Bacić prvi put o razvodu od Miodraga Dragičevića
„Već šesnaest godina sam neko ko voli svoj posao i ko mu je potpuno posvećen. Sve što je vezano za moj posao prihvatam raširenih ruku, o tome volim da govorim i da dijelim sa publikom. Što se privatnog života tiče, zaista nema razloga da sada govorim o tome.“
Na pitanje da li joj se život promijenio nakon razvoda, kratko je odgovorila:
„Ne. Bogu hvala, svi smo živi i zdravi“, kazala je glumica uz osmijeh.