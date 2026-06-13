"Nikada ranije, niti kasnije, nijesam srela tog čovjeka, niti mi je bilo poznato o kome se radi."

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Bivša predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović potvrdila je za TVPG da je tačna informacija da joj je prijećeno, dodajući da će DNP svaku optužbu morati sa dokaže pred sudom.

“Ona ističe i da se nikada nije sastajala sa bivšim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem niti da ima želju”, prenosi TVPG.

– Novinarka Jelena Jovanović saopštila je sinoć gostujući na jednoj televiziji, da ste vi kao ministarska zdravlja bili meta direktnih prijetnji od strane Ljuba Milovića? Ona je to kazala komentarišući vašu polemiku sa gospodinom Kneževićem, koji Vas je optužio da ste se sastajali sa njim. Kazala je i da je on naoružan upao u Vaš kabinet kao tada član Uprave policije. Kakav je Vaš komentar na sve to?

Borovinić Bojović: U vrijeme pandemije koronavirusa na liječenju su bili pacijenti koji su dolazili iz svih mogućih sfera javnog života, jer virus ne bira i ne prebrojava po krvnim zrncima. U pratnji jednog od pacijenata, tadašnjeg direktora Uprave policije, gospodina Brđanina, bio je službenik Uprave policije, naoružan, koji je tvrdio da mu je blizak rođak. Tada sam ga vidjela prvi put u životu, a njegovo ime mi je, naravno, bilo nepoznato. Bio je uznemiren i uplašen za zdravlje svog rođaka i tom prilikom mi je uputio verbalne prijetnje da se može desiti da, ukoliko ishod njegovog liječenja bude loš, stradamo i ja i članovi moje najuže porodice. Kako sam se kao ljekarka i ranije susretala sa sličnim situacijama i prijetnjama, pokušala sam da objasnim da je stanje pacijenta neizvjesno, ali da će ljekari učiniti sve što je u njihovoj moći da ga spasu.

Tokom narednih dana liječenja tog pacijenta, isti službenik Uprave policije, koji mi je predstavljen kao njegov blizak rođak, interesovao se za njegovo zdravstveno stanje sve do trenutka kada je pacijent, odlukom konzilijuma ljekara o upućivanju na liječenje u inostranstvo, poslat na dalje liječenje u Beograd.

Nikada ranije, niti kasnije, nijesam srela tog čovjeka, niti mi je bilo poznato o kome se radi.

Nažalost, u to vrijeme i ja lično, kao i članovi moje najuže porodice, često smo bili meta najgnusnijih medijskih i drugih napada i nasrtaja na naše živote, te je na osnovu procjene ANB-a, Vlada Crne Gore donijela odluku o neophodnom obezbjeđenju.

U zvaničnom saopštenju i jednom besprizornom napadu DNP Milana Kneževića je povodom ovoga iznio niz insinuacija i neistina sa ciljem direktnog ugrožavanja mog profesionalnog i ličnog integriteta, kao i integriteta moje porodice, zbog čega će te insinuacije i optužbe morati da brani pred sudom. Kao što sam i ranije kazala, kao ljekarka razumijem da je u pitanju jedna panična i očajna politička reakcija usljed raskrinkavanja, ali se takvo ponašanje i takav izostanak elemenantarnog dostojanstva ne može opravdati bilo kojim političkim ili drugim motivom.

Iz Kneževićeve stranke su Vas optužili i za sastajanje sa Milom Đukanovićem povodom, kako su kazali, Trinaestojulske nagrade. Šta kažete na to?

Borovinić Bojović: Dovoljno je da pogledate kontekst i trenutak kada se plasiraju takve optužbe. U trenutku kada Đukanović i Knežević odnosno DPS i DNP daju podršku zajedničkom kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada. Mene je DPS rušio 2022., nekoliko su puta to pokušali i kasnije. I ove su godine tražili moju smjenu, dok će DNP glasati po želji DPS. Što se tiče navodnog susreta, nikada se u životu nisam niti upoznala, niti razgovarala, niti imala bilo kakvu potrebu i želju da se sretnem sa Milom Đukanovićem, što bi isti, vjerujem, i potvrdio. Takođe nisam bila direktor Interne klinike u vrijeme kada je dr Jevto Eraković bio direktor KCCG, već sam zbog profesionalnih referenci i iskustva, a minimalnog broja ljekara pulmologa, obavljala veoma zahtjevnu ulogu, posebno u doba korone, načelnika odjeljelja za Pulmologiju, koje je samo jedno od pet subjedinica Interne klinike. To građani znaju, u Crnoj Gori se zna ko je ko, tako je i za moju porodicu, i sigurna sam da su, posebno na tu temu, detaljnija objašnjenja suvišna. Jedna od poenti napada je upravo pokušaj da se skrene pažnja sa nove političke realnosti u Podgorici koju DPS kreira, a DNP izvršava. Sve krajnje paušalne i neprimjerene insinuacije i neistine koje su izrečene u pomenutim saopštenjima DNP-a, služe upravo tome.