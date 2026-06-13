Ruske snage izvele su udar sa čak 118 dalekometnih jurišnih dronova i navođenih avio-bombi, sijući smrt po pijacama, kućama i automobilima.

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U ruskim napadima širom Ukrajine tokom proteklog dana poginulo je najmanje osam civila, dok su 62 osobe povrijeđene, saopštile su regionalne vlasti 13. juna.

Ruske snage su tokom noći lansirale 118 dalekometnih jurišnih dronova, uključujući dronove tipa "šahid", saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo. Protivvazdušna odbrana presrela je 110 dronova, dok su zabilježena tri pogotka na tri različite lokacije.

U jutarnjem napadu na Dnjepropetrovsku oblast ruske snage su dronovima i navođenim avionskim bombama gađale više naselja u Sinjeljnikovskom okrugu. Tom prilikom oštećene su stambene zgrade, vozila i lokalna pijaca, saopštio je guverner Oleksandr Handža.

Povrijeđeno je devet osoba, od kojih je šest hospitalizovano, uključujući 40-godišnjeg muškarca koji se nalazi u teškom stanju.

U odvojenim ruskim napadima 12. juna uveče poginuo je 60-godišnji muškarac, dok su još tri osobe povrijeđene. Prema navodima vlasti, više od 50 udara dronovima i artiljerijom izvedeno je na naselja u okruzima Nikopolj i Krivi Rog.

Teški gubici u Sumskoj oblasti

U Sumskoj oblasti poginule su tri osobe, a 17 je povređeno nakon više od 70 ruskih napada na 31 naselje.

Jedna žena je poginula kada je ruski dron pogodio civilno vozilo u Bilopilju, dok je druga stradala nakon što je dron pogodio njenu kuću u zajednici Seredina-Buda.

Na liniji fronta u Donjeckoj oblasti jedna osoba je poginula, a sedam je povrijeđeno tokom proteklog dana, izjavio je guverner Vadim Filaškin.

Žrtva je stradala u Družkivki, dok su među povrijeđenima stanovnici Kramatorska, Konstantinivke i Družkivke. Ruske snage izvele su ukupno 20 napada na naselja širom oblasti.

Napadi na Zaporošku oblasi

U Zaporoškoj oblasti jedna osoba je poginula, a osam je povrijeđeno u ruskim napadima na grad Zaporožje i okolni okrug, rekao je guverner Ivan Fedorov. Tokom proteklog dana ruske snage izvele su 871 napad na 49 naselja širom oblasti.

U Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, dok je 15 povređeno nakon ruskih udara na stambena područja i civilnu infrastrukturu, saopštio je guverner Oleksandr Prokudin.

Oštećeno je deset stambenih zgrada, 27 porodičnih kuća, poslovni objekti, prodavnica, bazna stanica mobilne telefonije, komunalna infrastruktura, poljoprivredna mehanizacija i privatna vozila.

Napadi i na Harkovsku oblast

U Harkovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene nakon napada na 17 naselja, izjavio je guverner Oleh Sinjehubov.

Ruske snage koristile su različite vrste naoružanja, uključujući navođene avionske bombe, dronove tipa "geran", dronove "molnija", FPV dronove i druge bespilotne letelice.

Tri osobe su povrijeđene u Nikolajevskoj oblastinakon noćnog napada ruskih dronova tipa "šahid", saopštio je guverner Vitalij Kim.

U Nikolajevu su povrijeđeni 44-godišnja žena i 25-godišnji muškarac, dok je 35-godišnji muškarac ranjen u selu Blahodatne u odvojenom napadu dronom.