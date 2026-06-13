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Slavlje u domu Emine Jahović: Pjevačica blista u bijeloj haljini, oglasila se i podijelila lijepe vijesti

Slavlje u domu Emine Jahović: Pjevačica blista u bijeloj haljini, oglasila se i podijelila lijepe vijesti

Autor Ana Živančević
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Emina Jahović je sa ponosom objavila da je njen sin Jaman završio srednju školu, dok je blistala u bijeloj haljini na proslavi sa porodicom.

Slavlje u domu Emine Jahović: Pjevačica blista u bijeloj haljini, oglasila se i podijelila lijepe vi Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Popularna pjevačica Emina Jahović podijelila je sa pratiocima na Instagramu radosne vijesti i pokazala koliko je ponosna na svog starijeg sina. Naime, njen sin Jaman završio je srednju školu i zvanično zakoračio u novo životno poglavlje.

Za ovu svečanu priliku, mladić je odabrao elegantno odijelo, dok Emina nije skidala osmijeh sa lica. Pjevačica je objavila porodične fotografije sa proslave i uz njih napisala emotivnu poruku:

„Dala sam ti korijene kojima ćeš se vraćati i krila da letiš. Danas te gledam kako se vineš u visine.“

Na fotografijama se, pored Jamana, mogu vidjeti i njegov mlađi brat Javuz, kao i ostali članovi porodice koji su uveličali slavlje. Emina je oba sina dobila tokom braka sa Mustafa Sandal.

Pjevačica je nedavno govorila i o interesovanjima svojih sinova, ističući da je Jaman već neko vrijeme posvećen muzici.

 „Sinovi su u Istanbulu, lijepo im je. Jaman je odavno počeo da radi, bavi se di-džejingom. Nisam to podržavala od samog početka, ali kada vidim koliko to voli, moram da stanem uz njega“, kazala je Jahović.

Tagovi

Emina Jahović pjevačica

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