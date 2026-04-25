CBCG objavila podatke za mart, depoziti banaka blizu šest milijardi eura

Obavezna rezerva banaka u Crnoj Gori na kraju marta iznosila je 325,1 milion eura, pokazuju podaci Centralna banka Crne Gore, prenosi portal CDM.

Od ukupnog iznosa, 74,37 odsto sredstava nalazi se na računima obavezne rezerve u zemlji, dok je 25,63 odsto deponovano na računima CBCG u inostranstvu, prenosi portal CDM.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u februaru, koji predstavljaju osnovicu za obračun obavezne rezerve, iznosilo je 5,96 milijardi eura. Od tog iznosa, čak 84,23 odsto odnosi se na depozite po viđenju, dok oročeni depoziti čine 15,77 odsto, prenosi portal CDM.

Banke izdvajaju obaveznu rezervu u skladu sa odlukom CBCG, kojom je predviđena stopa od 5,5 odsto na depozite po viđenju i oročene depozite do jedne godine, dok se na depozite sa ročnošću dužom od jedne godine primjenjuje stopa od 4,5 odsto.

Za depozite oročene na više od godinu, ali uz mogućnost ranijeg razročenja, važi viša stopa od 5,5 odsto.

Istovremeno, bankama je omogućeno da do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve koriste bez kamate za održavanje dnevne likvidnosti, uz obavezu da taj iznos vrate istog dana, prenosi portal CDM.