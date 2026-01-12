Iz CBCG-a su kazali da je današnjom sjednicom označen početak rada Savjeta u novom sastavu, budući da su sjednici po prvi put prisustvovali novoimenovani eksterni članovi Savjeta: Tamara Backović, Srđan Milić, Šućo Orahovac i Ismet Hadžić.

Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) donio je danas rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za rad Zeren banci, saopšteno je danas iz CBCG-a.

U saopštenju se navodi da je danas održana sjednica Savjeta CBCG-a, kojom je predsjedavala guvernerka CBCG-a Irena Radović.

Iz CBCG-a su kazali da je današnjom sjednicom označen početak rada Savjeta u novom sastavu, budući da su sjednici po prvi put prisustvovali novoimenovani eksterni članovi Savjeta: Tamara Backović, Srđan Milić, Šućo Orahovac i Ismet Hadžić.

"Tim povodom, guvernerka je novoimenovanim članovima poželjela dobrodošlicu i uspješan rad, istakavši značaj njihove uloge u daljem jačanju institucionalnog okvira i donošenju odluka od značaja za stabilnost finansijskog sistema", piše u saopštenju.

Iz CBCG-a su rekli da su novoimenovani članovi Savjeta izrazili odlučnost da, kroz odgovoran, posvećen i profesionalan angažman, doprinesu radu Savjeta i ostvarivanju ciljeva CBCG-a.

"Savjet je, u okviru tačke dnevnog reda koja se odnosi na postupanje po regulatornim zahtjevima, donio rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za rad kreditne institucije Zeren Bank AD Podgorica. Odluka je donijeta nakon sprovedenog postupka u kome je ocijenjeno da podnosilac zahtjeva nije ispunio zakonom propisane uslove", kazali su iz CBCG-a.

"Vijesti" su u martu 2025. godine objavile da je Zeren grupa u martu 2025. godine ponovo predala CBCG-u zahtjev za osnivanje banke u Crnoj Gori.

To je tada zvanično potvrđeno "Vijestima" iz ove turske grupacije.

Prvi put je ta grupa 15. marta 2024. godine podnijela ovaj zahtjev, ali ga je privremeno povukla u septembru te godine jer je CBCG tražila da se dopuni dokumentacija, odnosno, kako je ranije rečeno iz ove grupe, trebalo je da dostavi konsolidovane finansijske izvještaje koje priprema jedna od četiri najveće revizorske kuće.

U saopštenju piše i da su na današnjoj sjednici, za članove Odbora za reviziju iz reda članova Savjeta koji nijesu zaposleni u CBCG-u, imenovani Šućo Orahovac i Tamara Backović.

"Odbor za reviziju, kao stalno radno tijelo Savjeta CBCG, nadgleda i ocjenjuje funkcionisanje sistema interne kontrole i finansijsko izvještavanje, prati usklađenost poslovanja Centralne banke sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima i nadgleda efektivnost i efikasnost rada interne revizije. Na sjednici su razmatrana i ostala pitanja iz nadležnosti Savjeta", rekli su iz CBCG-a.