Od tog iznosa, 74,98 odsto nalazi se na računima banaka u zemlji, dok je 25,02 odsto na računima CBCG u inostranstvu.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Prema podacima Centralne banke Crne Gore (CBCG), na kraju septembra obavezna rezerva banaka iznosila je 327,38 miliona eura.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u avgustu, koje čine osnovicu za obračun rezerve, iznosilo je 5,99 milijardi eura, pri čemu se 85,22 odsto odnosi na depozite po viđenju, a 14,78 odsto na oročene depozite.

CBCG primjenjuje stopu od 5,5 odsto na depozite po viđenju i depozite ugovorene do godinu dana, dok je stopa od 4,5 odsto na depozite ugovorene preko jedne godine. Depoziti sa klauzulom o mogućnosti ranijeg razročenja obračunavaju se po stopi od 5,5 odsto.

Banke mogu koristiti do 50 odsto obavezne rezerve bez kamate za dnevnu likvidnost, uz obavezu vraćanja korišćenog iznosa istog dana.