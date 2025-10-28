Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u avgustu je na mjesečnom nivou pala 0,01 procentni poen i iznosila je 6,28 odsto, pokazuju podaci Centralne banke.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

“Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite je na mjesečnom nivou bila niža 0,01 procentni poen i iznosila je 5,75 odsto”, navodi se u Biltenu CBCG.

Kamatne stope na novoodobrene kredite u avgustu su pale, efektivna 0,1 procentni poen na 5,81 odsto, a nominalna 0,04 procentna boda na 5,37 odsto.

Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) na ukupno odobrene kredite u avgustu su imale suprotne smjerove.

Efektivna je pala 0,01 procentni poen na 20,73 odsto, a nominalna porasla 0,01 procentni bod na 18,67 odsto.

Kamatne stope MFI na novoodobrene kredite u avgustu su pale, efektivna 0,18 procentnih poena na 20,82 odsto, a nominalna 0,13 procentnih bodova na 18,79 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u avgustu je bila 0,01 procentni poen viša nego u julu i iznosila je 0,27 odsto.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u avgustu je iznosila 6,01 procentni poen i bila je niža u odnosu na jul.