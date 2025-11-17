Kalezić je dobila podršku 59 poslanika, među njima I opozicije, dok je Remiković dobio podršku njih 60. Glasova protiv I uzdržanih nije bilo.

Skupština je na današnjoj sjednici imenovala Gordanu Kalezić i Milana Remikovića za viceguvernere Centralne Banke Crne Gore (CBCG).

Njih je na te funkcije predložila guvernerka CBCG Irena Radović.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je naveo da ovi viceguverneri na prošlom glasanju nisu prošli, te da je Radović razgovarala sa svim poslanicima I predstavila ih, pa su kroz dijalog ipak izabrani.

Zakonom o CBCG, članom 46, utvrđeno je da Savjet vrhovne monetarne institucije ima osam članova - guvernera, tri viceguvernera i četiri člana koji nijesu zaposleni u CBCG.

Članom 50 stav 1 propisano je da viceguvernere imenuje Skupština, na predlog guvernera.