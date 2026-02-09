Novi letovi koje donosi otvaranje baze “Wizz Air-a” u Podgorici, zahtijevaju rad gotovo tokom cijele noći...

Aerodrom Podgorica je infrastrukturno već osposobljen za noćno slijetanje i uzlijetanje aviona, ali je za uvođenje ovog režima rada potrebno interesovanje avio-kompanija i uvođenje treće smjene.

Novi letovi koje donosi otvaranje baze “Wizz Air-a” u Podgorici, zahtijevaju rad gotovo tokom cijele noći, pa će Aerodromi Crne Gore (ACG) radi uvođenja treće smjene postepeno morati da uposle do 130 sezonaca, rečeno je “Vijestima” iz te državne kompanije..

U ACG trenutno radi više od hiljadu zaposlenih, od čega 528 na podgoričkom Aerodromu, 428 na tivatskom i 150 u direkciji.

Još nije poznato koliko radnika će u Podgorici biti preraspoređeno zbog uvođenja treće smjene, jer će to zavisiti od potreba, licenci i zahtjeva rukovodilaca, kažu iz ACG.

Naglasili da će podgorički Aerodrom ove godine biti povezan sa oko 70 destinacija, od čega 17 novih, a Aerodrom Tivat sa oko 60 - od čega su tri nove.

Rješavanje problema ograničenih kapaciteta aerodroma u Podgorici bilo je jedno od ključnih za uspostavljanje baze mađarske niskobudžetne avio-kompanije “Wizz Air” u toj vazdušnoj luci, o čemu su memorandum o razumijevanju sredinom oktobra prošle godine potpisali premijer Milojko Spajić, tadašnja ministarka saobraćaja Maja Vukićević i izvršni direktor ACG Roko Tolić.

Očekuje se da će “Wizz Air” od početka ljetnje avijacijske sezone, odnosno od kraja marta, u Podgorici otvoriti bazu - u kojoj će biti stacionirana dva aviona tipa “airbus A321 neo” s posadama i pratećim tehničkim osobljem.

“Aerodrom Podgorica je osposobljen za noćne operacije, ali je za sav najavljeni saobraćaj hitna brza adaptacija prostora i nabavka nove aerodromske opreme. Ključni izazov koji je pred nama je adaptacija prostora u dolascima, odlascima i u javnoj zoni terminala - gdje radimo na reorganizaciji toka kretanja putnika i izmještanju šaltera za rentakar van zgrade. S druge strane, u toku je nabavka nove aerodromske opreme koja nam je neophodna za sav najavljeni saobraćaj. Riječ je o višemilionskom ulaganju. Sve adaptacije aerodromske infrastrukture finansiraćemo od sopstvenih sredstava”, naglasili su u ACG.

Iz ACG-a su pojasnili da je prvi preduslov za produženje radnog vremena i otvorenosti aerodroma za saobraćaj, postojanje interesovanja avio-kompanija za noćni promet, te da im je, prema najavama, posljednje slijetanje u ovoj sezoni najavljeno za 01.05 časova. Naglasili su da to znači da će njihovi zaposleni na radnim mjestima biti makar do dva ujutro, dok naredni avion polijeće već u šest, zbog čega radnici na poslu moraju biti već u 03:45.

“Usaglašavanje reda letjenja sa avio-kompanijama je u toku, pa je moguće da i slotovi između 01:05 i 06:00 časova budu dodatno popunjeni - čemu ćemo se prilagoditi. Drugi preduslov za kasne operacije je uvođenje dodatne smjene. Kao što smo najavili, imajući u vidu otvaranje baze ‘Wizz Air’-a u Podgorici, što sa sobom donosi produženje radnog vremena koje će biti skoro dvadesetčetvoročasovno i potrebu za uvođenjem treće smjene, uz preraspoređivanje trenutno zaposlenih u skladu sa licencama koje posjeduju, planom kadrova je predviđeno oko 130 mjesta, međutim, oglase ćemo raspisivati onom dinamikom koju bude zahtijevao proces rada - svakako, ne sve i ne odjednom. U Tivtu ćemo ove, kao i svake prethodne godine, imajući u vidu ekstremnu sezonalnost ovog našeg aerodroma, oglasiti, kako je planirano, 190 sezonskih radnih mjesta u operativi. Oglasi za Tivat raspisani su 4. februara”, kazali su iz ACG.

Oni su naglasili da ACG imaju ukupno 1.013 radnika. Na podgoričkom Aerodromu u operativi radi njih 528, od čega su kako kažu, 428 zaposleni na neodređeno a 110 na određeno vrijeme. U Tivtu u operativi imaju 325 radnika, pri čemu ugovore za stalno ima njih 267 a na određeno radi 58 radnika. Istakli su i da u direkciji ACG radi 150 ljudi.

ACG su 4. februara raspisali više oglasa kojima traže 183 radnika za tivatski Aerodrom, i to za pozicije zemaljskih stjuardesa, transportnih radnika, rukovaoce aerodromskom opremom, kontrolore, zaštitare, vrtlare, vozače, higijeničare i domare. Prijave za posao ova firma primaće do 13. februara.

Po oglasima na sajtu Zavoda za zapošljavanje i ACG, oni traže 60 zemaljskih sjutarda koje će plaćati više od hiljadu eura mjesečno, 48 transportnih radnika kojima bi plate bile najmanje 1.000 eura, dok bi toliko platili i 16 rukovaoca aerodromskom opremom. Plate za tražena dva domara bile bi najmanje 1.100 eura mjesečno.

Kontroleri III grupe, njih pet, bi takođe plaćali najmanje hiljadu eura dok bi za isti novac radilo 20 zaštitara. ACG traže i dva vrtlara/vozača koje bi plaćali najmanje 900 eura, dok bi 30 higijeničara imalo plate od najmanje 780 eura.

ACG su i 6. februara raspisali oglase kojima traže 101 sezonca za podgorički Aerodrom. Konkretno, po jednog vrtlara, robnog magacionera i termotehničara, 18 transportnih radnika, sedam spremača, ali i po dva tehničara za ICT i agenta za prijem robe.

Osim toga, traže četiri pomoćna radnika i agenta, 14 zemaljskih stjuarda, po jednog elektrotehničara, autoelektričara i električara, dva vatrogasca, po tri agenta za informacije i tehničara za održavanje opreme. Oglas je raspisan i za 36 rukovalaca aerodromskom opremom, a trajaće do 16. februara.

“U Podgorici ćemo raspisati oglas za 101 izvršioca na operativnim poslovima, a u Tivtu je raspisan oglas za 183 izvršioca. Na oba aerodroma je riječ o sezonskim poslovima (ugovori na šest mjeseci). Kada je riječ o preraspodjeli kolega koji su već zaposleni, odluka će biti donešena u skladu sa potrebama procesa rada, licencama i zahtjevima neposrednih rukovodilaca”, istakli su iz ACG.