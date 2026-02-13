Zahtjev za procjenu imovine Upravi za imovinu poslalo je Ministarstvo saobraćaja (MS), kojim rukovodi Filip Radulović. Procjena imovine je potrebna prije donošenja konačne odluke o koncesiji za aerodrome u Zeti i Tivtu.

Uprava za imovinu angažovala je sudske vještake i uskoro će početi sa procjenom imovine Aerodroma Crne Gore. To je "Danu" potvrdio direktor Uprave za imovinu Koča Đurišić.

"Uprava za imovinu je našla procjenitelje, koji će vrlo brzo početi sa radom. Tražimo određene parametre koji su potrebni procjeniteljima za rad i odmah nakon toga počeće sa radom. Zamolio sam sudske vještake koji će raditi procjenu da taj posao obave u što kraćem roku, ekspeditivno, ali da to ne bude na štetu kvaliteta procjene. Angažovali smo najbolje procjenitelje u našoj državi. Nije jednostavna procjena, već složena" izjavio je Đurišić za "Dan".

On nije mogao precizirati kada će tačno biti završena procjena.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović ranije je kazala za "Dan" da su sugerisali Ministarstvu saobraćaja da se ide u procjenu imovine aerodroma, jer u slučaju da je vrijednost imovine veća od 150 miliona eura, Skupština bi morala da daje saglasnost na ugovor o koncesiji. Ona je tom prilikom istakla da očekuje da će im biti dostavljen finalni predlog ugovora sa izabranim koncesionarom.

Prvorangirani ponuđač na tenderu je južnokorejski Inčon, koji je ponudio 100 miliona fiksne jednokratne naknade i 35 odsto od godišnjih prihoda. Koncesija se daje na 30 godina.

Poslednja procjena imovine aerodroma rađena je 2018. godine, uoči raspisivanja tendera za davanje koncesije. Tada je procijenjena na 140 miliona eura. Mišljenje mnogih subjekata je da je vrijednost aerodroma sada prešla 150 miliona eura.

U vezi sa koncesijom za aerodrome u Zeti i Tivtu, juče su se oglasili reprezentativni sindikati Aerodroma Crne Gore, koji su poručili da su svi zaposleni odlučno i jednoglasno protiv dodjele koncesije u postupku koji je, kako su ocijenili, od samog početka opterećen ozbiljnim kontroverzama, institucionalnim nesuglasicama i sudskim sporovima.

"Tender koji traje još od 2018. godine obilježili su javna prepucavanja članova Tenderske komisije, disonantni tonovi unutar same vlasti i sudski postupci koje je pokrenuo drugorangirani ponuđač. Takav proces ne može imati puni legitimitet, niti garantovati zaštitu državnog interesa" navedeno je u saopštenju koje je potpisao predsjednik te sindikalne organizacije Slobodan Martinović.

Ističu da država Crna Gora zaslužuje transparentan, jasan i pravno čist postupak kada je riječ o njenoj najvažnijoj saobraćajnoj infrastrukturi.

"Posebno je neprihvatljivo da se monopol nad vazdušnim saobraćajem praktično ustupa privatnoj korporaciji po uslovima definisanim 2018. godine, u potpuno izmijenjenim ekonomskim okolnostima. Nakon godina inflacije i rasta vrijednosti infrastrukture i tržišta, jasno je da taj iznos danas nema istu realnu vrijednost" ukazuju iz sindikata.

Kako su ocijenili u saopštenju, davati najveće privredno bogatstvo države za iznos koji Aerodromi, uz ozbiljan investicioni ciklus i podršku države, mogu ostvariti kroz sopstveni profit u relativno kratkom periodu, predstavlja strateški i ekonomski promašaj.

"Iznad svega, želimo jasno poručiti: Aerodromi Crne Gore nijesu samo infrastruktura – to su ljudi. To su radnici koji su u najtežim vremenima, tokom pandemije i finansijskih izazova, sačuvali sistem, održali operativnost i bezbjednost saobraćaja, očuvali međunarodnu reputaciju i omogućili da kompanija stane na zdrave noge" poručili su iz sindikata.