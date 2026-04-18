Jedanaest kućica biće srušeno u prvoj fazi, najavljeno još rješenja u zoni morskog dobra

Izvor: MONDO

Sekretarijat za komunalni nadzor i inspekcijske poslove Opštine Ulcinj donio je 11 pravosnažnih rješenja o uklanjanju nelegalno izgrađenih objekata – kućica na obalama Bojane, a njihovo izvršenje zakazano je za utorak, 21. aprila, prenosi portal Vijesti.

Kako je pojašnjeno iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, uklanjanje objekata sprovešće firma angažovana putem tenderskog postupka. Prema nezvaničnim informacijama, prenosi portal Vijesti, na području Bojane i Ade trenutno se nalazi blizu 800 izgrađenih objekata.

Pored toga, nadležni organi donijeli su i dodatna rješenja za uklanjanje objekata u zoni morskog dobra na drugim lokacijama. Ukupno je, kako navode iz Morskog dobra, doneseno 24 izvršna rješenja, od čega je 22 donio ulcinjski Sekretarijat, dok se dva odnose na teritoriju Opštine Bar.

Iz ovog javnog preduzeća ističu da postupaju isključivo u skladu sa zakonom, bez izuzetaka.

„Zaštita prostora i javnog interesa ostaje naš prioritet, a svi nelegalno izgrađeni objekti biće tretirani jednako, u skladu sa važećim propisima“, saopšteno je iz Morskog dobra, prenosi portal Vijesti.

Dodaju da nemaju ingerencije državnih organa, te da nijesu ovlašćeni da donose rješenja o uklanjanju niti da vode upravne postupke, već sve uočene nepravilnosti prosljeđuju nadležnim inspekcijama koje dalje postupaju u skladu sa zakonom.

Za precizne podatke o ukupnom broju nelegalnih objekata i sprovedenim mjerama, iz preduzeća upućuju na nadležne inspekcijske organe.