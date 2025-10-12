"Ulcinjska rivijera" nema dugovanja prema finansijskim institucijama, kao ni prema radnicima po osnovu plata i doprinosa, koje se, tvrdi, redovno izmiruju, dok su i dugovanja prema dobavljačima svedena na minimum...

Izvor: MONDO

Nudističko naselje na Adi ostvarilo je ovog ljeta u svim segmentima poslovanja značajno bolje rezultate nego prošle godine i jedna je od rijetkih uspješnih priča sezone, u kojoj je većina turističkih poslenika uglavnom sabirala minuse.

Armend Mila, izvršni direktor HTP “Ulcinjska rivijera”, u okviru kojeg posluje nudističko naselje, kazao je da su u poređenju s prošlom godinom prihodi rasli za 25 odsto, dok je broj noćenja bio veći za dvije hiljade.

“To ukazuje na ozbiljan i odgovoran pristup menadžmenta, imajući u vidu da je, prema svemu sudeći, sezona generalno bila slabija i za 15-20 odsto u odnosu na lani”, kazao je Mila za “Vijesti”.

Naveo je da su poboljšanje infrastrukture, renoviranje nekoliko smještajnih kapaciteta, stavljanje u funkciju sportskih terena, digitalizacija sistema kroz objedinjeni centralizovani program, besplatna wi-fi mreža kroz čitavo naselje, kao i unapređenje ponude na plaži i izgradnja plažnog bara, zajedno s postavljanjem rampe, značajno doprinijeli da Ada privuče veći broj gostiju.

“Ove investicije i unapređenja omogućile su nam da stvorimo atraktivnije i udobnije okruženje za naše posjetioce. Renovirani smještajni kapaciteti i sportski tereni, doprinose raznovrsnijoj ponudi, dok poboljšana ponuda na plaži i plažni bar dodatno obogaćuju iskustvo boravka. Zahvaljujući ovim aktivnostima, možemo se pohvaliti povećanim interesovanjem turista, što je doprinijelo rastu broja posjetilaca, a samim tim većem uspjehu našeg jedinstvenog turističkog proizvoda”, istakao je Mila, naglasivši da je saradnja s Ministarstvom turizma i Vladom na zavidnom niovu.

Podsjetio je da je postavljanje rampe na ulazu u naselje imalo pozitivan uticaj na poslovanje firme i da je dodatno poboljšalo osjećaj sigurnosti, stvarajući tako prijatno okruženje za sve koji žele da uživaju u prirodi i slobodi koju Ada nudi:

“Kako u finansijskom smislu, gdje smo pristupačnijim cijenama bilježili povećanje prihoda za skoro 100 odsto u odnosu na prošlu godinu, tako i u pogledu povećanja sigurnosti i bezbjednosti naselja. Rampa služi za kontrolu ulaska na Adu i fizički i kroz detaljan video-nadzor sa sistemom za prepoznavanje registarskih oznaka, s ciljem da se naturisti mogu osjećati bezbjedno i komotno. Ovim načinom omogućavamo gostima da uživaju u svom boravku bez briga, znajući da je pristup regulisan i da se čuva privatnost i sigurnost svih posjetilaca.”

Istakao je da "Ulcinjska rivijera" nema dugovanja prema finansijskim institucijama, kao ni prema radnicima po osnovu plata i doprinosa, koje se, tvrdi, redovno izmiruju, dok su i dugovanja prema dobavljačima svedena na minimum:

“Nažalost, suočavamo se nakon 17 godina s tužbama radnika koje su posljedica lošeg menadžmenta još od 2009. godine, ne uključujući prethodni. U skladu s razvojnom politikom ovog menadžmenta, ophodićemo se prema svim problemima jednako i riješiti ih.”

Konstatovao je da je svakako potrebno konstantno raditi na unapređenju ponude, sadržaja i aktivnosti, posebno tokom vansezonskih perioda, kako bi se privuklo više posjetilaca u različitim vremenima.

“Moramo aktivno prikupljati povratne informacije od gostiju tokom sezone, kako bismo razumjeli njihove potrebe i očekivanja, te na osnovu toga prilagoditi i raznovrsniju ponudu u susret narednom ljetu”, kazao je Mila.

Shodno zaključku Vlade, kao i prethodnom sporazumu između Ministartsva prostornog planiranja i DOO Zaštita prostora Crne Gore, naveo je Mila, odmah po završetku turističke sezone, pristupiće se prihranjivanju plaže.

“Ove mjere su neophodne kako bi se očuvala atraktivnost Ade Bojane kao turističke destinacije i zaštitila obala i objekti od daljih oštećenja”, pojasnio je on.

Mila je kazao da je za kućice na lijevoj obali desnog rukavca Bojane, koje su od ove godine pod ingerencijom HTP “Ulcinjska Rivijera”, tender već raspisalo JP Morsko dobro.

“Tender je završen, te će se sredstva ubirati proporcijalno, odnosno JP Morsko dobro preusmjeriće određeni iznos ‘Ulcinjskoj rivijeri’. Sporazum po ovom pitanju zaključen je između HTP ‘Ulcinjska Rivijera’ i JP Morsko dobro, čime su i konačno definisana prava i obaveze. Očekujemo da čitav ovaj proces bude gotov najkasnije do kraja godine”, istakao je Mila.