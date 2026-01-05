Snažan i nezapamćen jugo koji je prethodnih dana zahvatio područje Ulcinja, praćen izraženim procesima erozije, podstakao je ozbiljne izazove u pogledu očuvanja imovine na Adi.

Izvor: MONDO

Četiri smještajne jedinice nudističkog naselja na Adi, koje gravitiraju ušću, ozbiljno su ugrožene nakon što je u njih prodrla voda u jakom nevremenu, praćenom obilnim padavinama, snažnim južnim vjetrom i velikim talasima, koje je prethodnih dana zahvatilo područje Ulcinja.

To je "Vijestima" potvrdio Armend Mila, izvršni direktor HTP "Ulcinjska rivijera", koja gazduje nudističkim naseljem.

"Snažan i nezapamćen jugo koji je prethodnih dana zahvatio područje Ulcinja, praćen izraženim procesima erozije, podstakao je ozbiljne izazove u pogledu očuvanja imovine na Adi. Grupa smještajnih jedinica iz tkzv grozda, ponovo se nalazi na direktnom udaru jakih talasa. Iako su u oktobru mjesecu izgrađene vještačke dine, koje su dodatno ojačane i dograđene prije petnaest dana, ekstremni vremenski uslovi još jednom su pokazali svu snagu prirode. Riječ je o pojasu od oko 30 metara, u kojem su udari talasa najintenzivniji i koji je prepoznat kao najslabija tačka obalnog sistema ovog dijela Ade Bojane", kazao je Mila.

On je ipak ocijenio da postoji realna mogućnost da "luxevi" budu sačuvani jer se voda danas povukla iz objekata.

Podsjetio je da je prije nekoliko godina u jakom nevremenu, nudističko naselje ostalo bez šest smještajnih jedinica iz "grozda".

"Smatramo da je na tom dijelu u narednom periodu neophodno maksimalno podizanje i jačanje vještačkih dina, kako bi se spriječilo dalje prodiranje mora u unutrašnjost kopna. Ipak, ohrabruje činjenica da su ostali objekti van opasnosti i na velikoj distanci od talasa", kazao je Mila.

Takođe, podsjetio je da su krajem novembra Vlada, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvo turizma, Ministarstvo ekologije, kao i predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, održali zajednički sastanak posvećen stanju i budućnosti Ade Bojane.

"Očekujemo da će iz tih razgovora proisteći konkretni koraci koji će doprinijeti dugoročnom poboljšanju situacije. Međutim, imajući u vidu da je riječ o izuzetno osjetljivom području sa aspekta zaštite životne sredine, svaki naredni potez mora biti pažljivo planiran i stručno analiziran, jer intervencije na području Ade Bojane mogu imati potencijalno negativan uticaj na obalni pojas Velike plaže", poručio je Mila.

Izrazio je zahvalnost Vladi, Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Ministarstvu Turizma na dosadašnjoj podršci i razumijevanju.

"Menadžment će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima prihrane plaže tokom proljeća, s ciljem dodatne stabilizacije obalnog pojasa i smanjenja rizika od budućih oštećenja, kako bismo očuvali ovaj jedinstveni prirodni i turistički prostor. Nadamo se stabilizaciji vremenskih prilika u narednom periodu ali ćemo svakako nastaviti da preduzimamo sve mjere u okviru naših nadležnosti kako bismo zaštitili Adu Bojanu i obezbijedili održivu budućnost ovog područja. Pred nama je godina koja će biti jedinstvena – kako za Adu Bojanu, tako i za crnogorski turizam u cjelini jer od ove godine počinje revitalizacija Ade Bojane", kazao je Mila.