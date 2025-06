Na Bojani su prošle subote dvije osobe, odjevene samo u šortseve, glisirale službenim plovilom Javnog preduzeća (JP) za upravljanje Morskim dobrom, ne obazirući se na zakone, propise i zabrane o čemu svjedoči i skandalozni video snimak koji kruži društvenim mrežama.

Izvor: MONDO

U toj državnoj kompaniji priznaju da su to bili njihovi službenici, navodeći da su tog dana na rijeci, pored ostalog, bili i u kontroli zaštite obale od devastacije, prenose “Vijesti”.

“U subotu, 21. juna 2025. godine, službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u okviru kontrole terena, obilazili su zonu morskog dobra sa morske strane. Tom prilikom obavljen je i obilazak rijeke Bojane. Tokom ljetnjih mjeseci službe Javnog preduzeća, svakodnevno u dvije smjene, obilaze zonu morskog dobra sa ciljem pravovremenog reagovanja i zaštite obale od devastacije”, stoji u odgovoru Morskog dobra na pitanja “Vijesti”.

U video snimku, koji je na jednoj grupi naslovljen “arčenje i bahaćenje”, na gliseru Morskog dobra vide se dvije muške osobe u šortsevima, od kojih jedna štapom ili veslom vadi nešto iz rijeke.

Nakon toga druga osoba ulazi u kabinu, pokreće plovilo i počinje glisiranje... Očevici su, piše, u nevjerici posmatrali “arčenje i bahaćenje” službenim gliserom.

Maksimalna dozvoljena brzina na Bojani iznosi 6 čvorova, što znači da su službenici JP kršili taj propis, jer nije dozvoljeno glisiranje rijekom, prenose “Vijesti”.

Tabla o maksimalnoj dozvoljenoj brzini na Bojani postavljena je na mostu i vidljiva svim koji upravljaju plovilima.

Članom 21 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, zabranjeno je glisiranje na udaljenosti manjoj od 200 metara od obale.

Iz javnog preduzeća ignorisali su pitanja u vezi kršenja propisa i zabrana, a izostao je i odgovor na pitanje šta će preduzeti povodom toga, prenose “Vijesti”.

Takođe, bez odgovora ostalo je i pitanje zašto su lica, ako su zaposlena u Morskom dobru, neprimjereno odjevena na službenom plovilu i da li je riječ o samovolji ili zloupotrebi službenog položaja.

Prekoračenje dozvoljene brzine plovila na Bojani kontrolišu i sankcionišu inspektori sigurnosti pomorske plovidbe.

Događaj, sa primjesama skandala, komentarisao je i predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović.

Kako je portal “Vijesti” prenio u utorak, on je objavio na svom Instagram profilu video uz komentar da direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj zloupotrebljava svoj službeni položaj u subotu koristeći plovilo tog javnog preduzeća na Bojani.

“Zloupotreba državnih resursa po mjeri onih koji danas sebe nazivaju ‘oslobodiocima’, iako ih do 2020. godine nije bilo niti na jednom protestu protiv bivšeg režima. Upoređujući prethodne državne funkcionere koji su uzimali šakom i kapom, ogrezli u korupciji koja je trajala 30 godina, čini mi se da su bili pripravnici za ove današnje. Od pitanja ‘ko je pušio o trošku države’ došli smo do subotnje upotrebe plovila Morskog dobra, dok se očekuje nabavka novog ministarskog plovila od 400.000 eura koje će se koristiti nedjeljom. Sve je to dobro samo dok se ori pjesma ‘Morem plovi jedna mala barka...’ Biće da je ovo napad po nacionalnoj osnovi”, napisao je Jovanović, prenijele su “Vijesti”.

Vijesti su nedavno objavile da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom planira da potroši 400.000 eura na kupovinu manje luksuzne motorne jahte (daily ili sport cruiser) za protokolarne potrebe te državne firme.

Potvrđeno je to nezvanično iz krugova bliskih menadžmentu Morskog dobra, čiji je direktor funkcioner Nove srpske demokratije Mladen Mikijelj.

Iz državnog preduzeća Vijesti nijesu dobile odgovore na pitanja u vezi sa ovom nabavkom, dok su iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine kazali da bi se ovo plovilo koristilo za edukativne i naučne obilaske u zaštićenim područjima, terenske aktivnosti sa domaćim i stranim institucijama i organizacijama, prezentaciju obale stranim delegacijama i potencijalnim investitorima, potrebe Morskog dobra i drugih državnih institucija Crne Gore, prenose “Vijesti”.

Morsko dobro je u svoj Plan javnih nabavki za 2025, koga je usvojio Odbor direktora, kao 162. po redu stavku uvrstilo “nabavku plovila”, za što je u budžetu te firme za ovu godinu opredijeljeno 400.000 eura sa PDV-om. U Planu javnih nabavki nema detaljnijeg objašnjenja o kakvom konkretno plovilu je riječ, ali se na toj stavci adminstrativno navodi brojčana šifra u sistemu javnih nabavki pod kojom se klasifikuju “amfibijska plovila i brodovi”.