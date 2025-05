U planu više kreveta, kamp zona, spa...

Izvor: MONDO/Anto Baković

Strategija razvoja Ade Bojane do 2030. godine, koja bi trebalo da trasira budućnost jednog od najpoznatijih turističkih lokaliteta na crnogorskoj obali, biće finalizovana do 5. juna, nakon čega će biti predstavljena nadležnim državnim institucijama. Prva verzija dokumenta biće gotova za svega nekoliko dana, potvrdio je “Vijestima” izvršni direktor HTP “Ulcinjska rivijera” Armand Mila, koja gazduje nudističkim naseljem na Adi.

U Strategiji se predviđa transformacija postojećeg nudističkog naselja kroz povećanje smještajnih kapaciteta na do hiljadu ležajeva, izgradnju kamp zona i mobilnih kućica, te uvođenje novih sadržaja - od spa centra i zatvorenog bazena, fudbalskog terena, prvog padel terena za mini tenis u opštini Ulcinj... Mila pojašnjava da je ključni cilj da Ada preraste u cjelogodišnji resort koji će privlačiti turiste iz razvijenih evropskih zemalja, ali i sportiste na pripreme zahvaljujući dodatnoj sportskoj infrastrukturi.

“Hoćemo da pokažemo kako mi i eksperti vidimo razvoj Ade u narednih pet godina. Sa tom strategijom, biznis i finansijskim planom mi možemo da tražimo pomoć Vlade u smislu bankovne garancije, kako bismo kao firma obezbijedili razvojni kredit i Adu doveli do punog sjaja”, kazao je Mila.

Naveo je da je menadžment svjestan činjenice da naselje sa postojećim kapacitetom i dotrajalom opremom ne može privući visokoplatežne turiste iz Francuske, Njemačke, Italije, Španije, skandinavskih zemalja...

“Samim tim, moramo da obezbijedimo da se to renovira za sljedeću godinu kako bismo privukli i ta tržišta. Naravno, to će uticati i na prihode i na razvoj firme i to će biti jedna zdrava cjelina, što se tiče državnih firmi na nivou Crne Gore”, naglasio je Mila.

Startegijom se planira povećanje kapaciteta do hiljadu kreveta, određene lokacije za kampere, kamp kućice i mobilne kućice, putevi i šetališta kroz naselje, biciklističke staze...

“Plan je da se u funkciju stavi i stari dio naselja koji je porušen, naravno sve u skladu sa planskim dokumentima i postojećim objektima i ekološkim normama. Imajući u vidu da je to svojevrsni rezervat, pokušaćemo da zaštitimo prirodu u svakom segmentu. I da naglasim, neće biti nikakvih objekata van planiranih gabarita”, kazao je Mila, pišu Vijesti.

Naveo je da je strategijom planirano funkcionisanje naselja kroz dva dijela - Ada ekonomik i Ada lux.

“Ada ekonomik obuhvataće postojeće kapacitete, a Ada lux ove crvene kućice koje bi trebalo porušiti i dio stare Ade koji je u ruševinama. Tamo će biti i spa centar, unutrašnji i vanjski bazen i tako ćemo obezbijediti mogućnost da Ada funkcioniše kao rizort, kao naselje, tokom čitave godine”, kazao je Mila.

U prilog tome ide i namjera uprave da strategija predvidi i jedan fudbalski teren standardnih dimenzija.

“Tako bismo stvorili mogućnost dolaska sportiste na pripreme jer na Adi imamo idealno uslove za to, posebno ako se ima u vidu pješčana plaža duga oko četiri kilometra. I to na neki način može doprinijeti da čitava Ada funkcioniše 12 mjeseci, a ne četiri kao sad”, istakao je Mila.

Kada je u pitanju ova sezona, nudističko naselje na Adi kapije je otvorilo za prvomajske praznike, kada je, kaže Mila, zabilježen znatno veći broj gostiju u odnosu na lani. Pripreme su, podsjetio je Mila, protekle u najboljem redu iako su kasnile zato što je i Vlada kasnila sa isplatom duga od 600 hiljada eura.

“U funkciji su dva teniska terena, a ovih dana očekujemo da budu završena i dva multifunkcionalna terena za košarku, fudbal i odbojku. Ti multifunkcionalni tereni će biti funkcionalni za grupne aranžmane, koji su izuzetno bitni za nas za početak i kraj sezone. Radimo na tome da novi beach bar “Merito”, koji nosi ime broda koji je potonuo gdje se formirala Ada, bude u funkciji od 1. juna. On će imati kuhinju, koktel bar i totalno novi inventar ispred za sve goste”, kazao je Mila navodeći da su u toku radovi na renoviranju “Maestrala”, koji će biti otvoren 15. maja, a od 20. juna imati živu muziku za sve goste koji posjećuju ne samo Adu, nego i druge rizorte ili kućice na Bojani.

Najavio je da će do 20. maja biti postavljena digitalna rampa na ulazu. Cijena parkinga do 30. juna biće euro po satu, a od 1. jula do 1. septembra dva eura.

“Tako da sve ide po planu i očekujemo da će čitavo naselje biti u punom kapacitetu od 1. juna. U funkciji će biti 550 ležaja, a radimo i na postavljanju nove rasvjete, klupa... Naravno, sve u skladu sa mogućnostima, jer je naselje ogromno i samim tim su finansijske mogućnosti limitirane. Ali u skladu sa našim mogućnostima radimo maksimalno na tome da sve bude kako treba da gosti koji budu došli da osjete to”, kazao je on, prenose Vijesti.

Naveo je i da se radi na renoviranju 10 lux apartamana sa novim namještajem.

Od sljedeće godine na Adi će biti otvoren prvi padel teren u opštini.

“Padel je mini tenis koji je izuzetno atraktivan i u svijetu ima jedan veliki zamah, dosta ljudi koji nijesu u mogućnosti da igraju tenis, igra padel. To je taj neki hit u svijetu i to će trajati, biće zanimljivo za goste koji će nam dolaziti iz razvijenih zemalja”, najavio je Mila.

On očekuje da će sezona biti 20-25 odsto bolja u odnosu na prošlu godinu.

“Ako budemo ušli u renoviranje postojećih kapaciteta, ako bude sve ovo kako zamišljamo kroz strategiju da razvijemo, sigurno će prihodi biti duplirani sljedeće godine”, kazao je Mila.