Američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o nacrtu memoranduma kojim bi bio produžen prekid vatre na 60 dana i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali predsjednik SAD Donald Tramp još nije dao konačno odobrenje za sporazum, prenosi Aksios.

Dvojica američkih zvaničnika i regionalni izvor uključen u pregovore rekli su za Aksios da je memorandum osmišljen kako bi se produžio prekid vatre i otvorili direktni pregovori između Vašingtona i Teherana.

"Ideja ovog sporazuma jeste da svi sednu za sto. Detalji će se razraditi tokom pregovora", rekao je jedan američki zvaničnik.

Prema njihovim tvrdnjama, uslovi sporazuma uglavnom su dogovoreni još u utorak, ali su obje strane morale da dobiju saglasnost najvišeg državnog vrha.

Američki zvaničnici tvrde da je Iran kasnije poručio da je dobio potrebna odobrenja i da je spreman za potpisivanje, ali Teheran to za sada nije zvanično potvrdio.

Šta predviđa memorandum?

Prema nacrtu sporazuma, plovidba kroz Ormuski moreuz trebalo bi da bude potpuno slobodna, bez naplate prolaza i bez uznemiravanja brodova.

Iran bi morao da ukloni sve mine iz moreuza u roku od 30 dana.

Američka pomorska blokada bila bi postepeno ukinuta proporcionalno obnovi komercijalnog brodskog saobraćaja, dok bi Vašington istovremeno omogućio određena ublažavanja sankcija kako bi Iran mogao slobodnije da prodaje naftu.

Pregovori o nuklearnom programu

Memorandum uključuje i obavezu Irana da neće razvijati nuklearno oružje.

Tokom 60 dana pregovora glavne teme trebalo bi da budu rešavanje pitanja visoko obogaćenog uranijuma i budućnost iranskog programa obogaćivanja uranijuma.

Sjedinjene Američke Države obavezale bi se da razgovaraju o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava.

Sporazum predviđa i mehanizam za dopremanje robe i humanitarne pomoći Iranu.

Kraj rata Izraela i Hezbolaha?

U memorandumu se navodno pominje i završetak rata između Izraela i Hezbolaha u Libanu, što je pitanje oko kojeg su Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu navodno imali napete razgovore.

Incidenti uprkos pregovorima

Iako su pregovori bili pri kraju, američke i iranske snage imale su dva incidenta u Ormuskom moreuzu tokom poslednjih 48 sati.

Američki zvaničnici tvrde da sada postoji šansa da Iran "oslobodi svoju ekonomiju" i krene drugim putem.

"Otkrićemo tokom ovih 60 dana da li je Iran zaista spreman na to", rekao je jedan od zvaničnika.

"Sve opcije ostaju na stolu"

Američki zvaničnici tvrde da neće biti tajnih dogovora niti skrivenih klauzula o sankcijama ili transferu novca Iranu.

"Što više Iran bude spreman da ponudi, više će dobiti", rekao je jedan od njih.

Istovremeno, Vašington upozorava da će, ukoliko pregovori propadnu ili Iran ne ispuni obaveze vezane za nuklearni program, Tramp i dalje imati "sve opcije na stolu", uključujući ekonomske i vojne mjere.

(Axios/Mondo)