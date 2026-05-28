Fudbaleri Mornara su večeras na stadionu pod Goricom ispisali istoriju – Barani su u finalu Kupa Crne Gore savladali Dečić (1:0) i osvojili prvi trofej u istoriji.

Mornar se večerašnjem rivalu revanširao za poraz u finalu Kupa prošle godine u Nikšiću, a ujedno i krunisao sjajnu sezonu. Ekipa Veska Steševića je takmičenje u MeridianBet Prvoj crnogorskoj ligi završila na drugom mjestu iza Sutjeske, do samog kraja bila u trci za titulu, a izborila je i plasman u kvalifkacije za Ligu konferencije.

Večerašnji meč je odlučen u 67. minutu, kada je Stefan Denković uzeo loptu, bio sam i sa oko 25 metara poslao projektil u mrežu Dečića.

Mornar je bio opasniji u prvom poluvremenu, šanse nisu koristili Ilija Martinović, Darko Zorić i Balša Sekulić, a na golu Dečića je dobar bio Danilo Radošević.

Dečić je prvu priliku propustio u 47. minutu, kada je Petar Pavlićević šutirao preko gola, a onda je neprecizan bio Vuk Striković.

U 65. minutu je teren, uz ovacije, napustio Draško Božović, koji je večeras odigrao posljednji meč u karijeri. A nakon njegovog izlaska Mornar je stigao do gola zahvaljujući Denkoviću.

Imali su Barani do kraja dobre šanse sve da riješe, ali su Martinović i Petar Vukčević bili neprecizni, a u finišu je Demir Škrijelj pogodio stativu.