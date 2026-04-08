Ponovio je da je postupak davanja pod koncesiju Aerodoma skandalozan, da treba da ga ispita SDT i da je 100 miliona za taj posao štetno po državu, jer se ne može dati javno dobro za cijenu zgrade u Podgorici.

Član Predsjedništva Građanskog pokreta URA Filip Adžić poručio je da Aerodromi Crne Gore ne smiju da idu pod koncesiju u vrijednosti jedne zgrade u Podgorici, navodeći i da država ne smije sve vazdušne puteve koji vode ka njoj da prepusti nekom drugom kome nije obaveza da vodi računa o njenom interesu.

On je pozdravio profitabilno poslovanje Aerodroma Crne Gore, ali je ponovio stav da oni ne treba u cjelini da idu pod koncesiju.

„Crna Gora ima samo dva aerodroma, ne možete sve vazdušne puteve koji vode ka državi i od nje prepustiti. Takođe, mi kao turistička destinacija koja zavisi od turizma ne možemo najbitniji resurs za dovođenje turista prepustiti nekome u privatne ruke ko nema obavezu da vodi računa interesima Crne Gore ,“ izjavio je Adžić gostujući u Bojama Jutra TV Vijesti.

Ponovio je da je postupak davanja pod koncesiju Aerodoma skandalozan, da treba da ga ispita SDT i da je 100 miliona za taj posao štetno po državu, jer se ne može dati javno dobro za cijenu zgrade u Podgorici.

,,Stav URE je da je tender za koncesiju nad aerodromima u Tivtu i Podgorici loš po državu i da ga treba poništiti, raspisati novi samo za Tivat, od tog novca rekonstruisati Aerodrom Podgorici koji treba da ostane u vlasništvu države. Posebno je to važno nakon procjene njegove imovine, koja po prvim podacima iznosi više od 200 miliona eura što je duplo više od vrijednosti tendera. Za državu nije dobro da omogući monopolski položaj bilo kojoj korporaciji. Studija već postoji i po njoj je potrebno 95 miliona ulaganja za Aerodorom u Podgorici, gdje bi država sačuvala vlasništvo, izgradila novi terminal, nove piste", poručio je Adžić.

On je napomenuo da Aerodorom Tivat treba da bude dominantno turistički sa vodenim terminalom, kako bi se moglo direktno ići ka brodovima, gliserima.

,,Uvođenjem koncesionara u Aerodrom Tivat, napravila bi se konkurencija državnom aerodromu u Podgorici i vidjeli bi da li država zaostaje sa menadžmentom. Ukoliko bi se to potvrdilo mogli bismo onda za pet ili 10 godina da Aerodrom Podgorica damo na koncesiju. Ukoliko Vlada danas donese pozitivnu odluku za koncesije ona će biti loša po interes Crne Gore, posebno u postupku koji je kompromitovan i ukazuje na postojanje korupcije", naglasio je Adžić.

On je poručio i da građane Crne Gore koji su se borili za promjene treba da zabrine to što Pokret Evropa Sad (PES)i Vlada završavaju mnoge poslove koje nije uspio ni DPS.

„Ovo što sada radi PES podsjeća na ono što je radio DPS, a u nekim stvarima su značajno drastičniji, jer ne osjećaju nikakvu odgvornost. Oni nijesu ni učestvovali u političkom životu ranije i nijesu se borili za promjene pa ovo gledaju kao vrstu biznisa gdje mogu u kratkom periodu da profitiraju", izjavio je Adžić komentarišući podatke kojima URA raspolaže, a koji ukazuju na to da je otvaranje Svetog Stefana omogućeno ugovorom sa zakupcem Adriatik Propertisom koji podrazumjeva gradnju stanova za tržište koje je ranije dogovorila Vlada DPS-a.