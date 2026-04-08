Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici utvrdila je predlog odluke o davanju koncesije na crnogorske aerodrome.

U usvojenom dokumentu koncesija za aerodorme Podgorica i Tivat daje se prvorangiranom ponuđaču Incheon Airport Conzortium (IAC) na period od 30 godina, piše Pobjeda.

Na pres konferenciji tim povodom koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović kazao je i da nakon 30 godina imovina aerodroma ostaje državi.

-To je dobro u ovom postupku. Sve što je novoizgrađeno i rekonstruisano i to bi ostalo državi. Što se tiče naše imovine koju bismo dali, to će ostati naša imovina, rekao je Radulović, prenosi Pobjeda.

On dodaje da je prolongiranje procesa slalo lošu poruku investitorima, ukazujući, kako kaže, na sporost sistema i nedovoljnu sposobnost države da realizuje započete projekte.

-Bilo je izuzetno važno da ovaj postupak privedemo kraju i stavimo tačku na proces koji je predugo trajao. Ne prejudiciram konačnu odluku Skupštine – da li će koncesija biti odobrena ili ne – ali je bilo ključno da se postupak završi- rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, prvorangirani ponuđač je kompanija Incheon International Airport Corporation iz Južne Koreje. Procijenjena vrijednost imovine u ovom postupku iznosila je 265 miliona eura, piše Pobjeda.

Radulović je naglasio da konačnu odluku o davanju koncesije donosi Skupština Crne Gore.

Posebno je istakao da koncesija ne znači prodaju niti privatizaciju državne imovine.