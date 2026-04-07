Nakon izmirenja kupoprodajne cijene stekli se uslovi za uknjižbu u katastar

Opština Budva izmirila je kupoprodajnu cijenu za zgradu nekadašnjeg Jugoslovenskog rječnog brodarstva (JRB), čime je ugovor postao pravosnažan i stekli su se uslovi da se lokalna uprava uknjiži kao vlasnik objekta od 815 kvadrata nadomak Starog grada, prenosi portal Vijesti.

Informaciju su potvrdili iz stečajne uprave kompanije “Vektra Montenegro”, u čijem je vlasništvu bila ova nekretnina.

Ovim potezom Opština Budva, nakon skoro devet decenija od izgradnje objekta, ponovo stiče vlasništvo nad vrijednom zgradom, što ujedno predstavlja i prvu veću kupovinu opštinske imovine u posljednjih 20 godina, imajući u vidu da je ranija praksa bila rasprodaja opštinskih nekretnina.

Iako je kupovina završena uplatom 7,1 milion eura, u katastru još nije evidentirana promjena vlasništva, ali su sa objekta uklonjeni svi tereti, uključujući višemilionska dugovanja prema bankama. Opština je ovom kupovinom postala vlasnik same zgrade, ali ne i dvorišta od oko 3.000 kvadrata.

Kupoprodajni ugovor sa stečajnom upravom potpisao je predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović, nakon što je Skupština opštine dala saglasnost krajem prošle godine. Prethodno je cijena bila procijenjena na 6,9 miliona eura, ali je konačno iznosila 7,1 milion.

Jovanović je ranije istakao da Opština ovim potezom vraća imovinu koja je u prethodnom periodu otuđena, te najavio da će zgrada JRB biti adaptirana za potrebe kulture grada.

Stečaj u kompaniji “Vektra Montenegro” otvoren je 2021. godine zbog duga od 40 miliona eura, dok su ukupna potraživanja povjerilaca dostigla 251 milion eura.

Zgrada JRB izgrađena je 1936. godine za potrebe Higijenskog zavoda, a nakon Drugog svjetskog rata dodijeljena je Jugoslovenskom rječnom brodarstvu. Kasnije je promijenila više vlasnika, da bi 2007. godine prešla u vlasništvo “Vektre Montenegro”.

Prema ranijim navodima zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojane Ćirović, zemljište na kojem se nalazi objekat Opština Budva je još 1959. godine ustupila na trajno korišćenje JRB-u.

Iako su i prethodne lokalne vlasti razmatrale kupovinu ove zgrade, realizacija je izostala, dok je aktuelna uprava taj plan sprovela u djelo.

U međuvremenu, i pored ranije potpisanog ugovora, Opština se još nije uknjižila ni na parcelu kod manastira Podostrog, gdje je planirana izgradnja vrtića, a u katastru se i dalje kao vlasnik vodi kompanija “Credit KB”.